Ľudia sa hromadne sťažujú na túto cestovku: Záhadné ochorenie v hoteli na ostrove v Španielsku

Luise Hunterová (36) z Merseyside si rezervovala rodinnú dovolenku v hoteli Insotel Punta Prima Resort na ostrove Menorca. Po jednom jedinom dni v rezorte sa jej dvojročná dcérka Sarah pozvracala v spánku. Nevoľnosť a silná hnačka však netrápila len ju, ale aj jej štvorročnú sestru Rosie. "Najprv som sa tým príliš nezapodievala, vymenila som jej posteľnú bielizeň a prezliekla ju do druhého pyžama. Ale po dvadsiatich minútach sa to stalo znova. Potom jej bolo neustále zle," uviedla matka.

Zdroj: profimedia.sk

Obe dievčatká mali veľké bolesti. Jedli to isté jedlo z detského bufetu, takže Hunterovej napadlo, či to s tým nesúvisí. Sestry napokon skončili v nemocnici, kde im lekári diagnostikovali norovírus a gastroenteritídu. O tri dni neskôr ich prepustili, rodina však tvrdí, že kvôli nepríjemnému incidentu si nemohla užiť dovolenku. Dievčatá boli stále veľmi slabé a nemohli ísť ani do bazéna, pretože rodičia nechceli, aby vírusom nakazili ostatné deti. Stravovali sa v reštaurácii na pláži, nechceli konzumovať ďalšie jedlo z hotela.

Podobnú situáciu v hoteli zažila aj rodina Jade Fulbrookovej. Za dovolenku zaplatili 2800 libier, spoločne so svojím desaťročným synom však skončila s akútnou gastroenteritídou a dehydratáciou v nemocnici. "Pár dní po príchode sa mojim deťom na tele objavili krvácajúce pľuzgiere. Ohlásili sme to na recepcii, kde nám povedali, že v bazéne došlo ku chemickej nerovnováhe a že aj iní hostia nahlásili podobné prípady," hovorí Jade. Keď jej syn začal zvracať, znova zašla na recepciu. Tam jej oznámili, že deň predtým dve deti skončili v nemocnici s podobnými príznakmi, vraj by mali ísť aj oni.

Jade na infúziach v nemocnici Zdroj: profimedia.sk

Obe matky tvrdia, že s prístupom cestovnej kancelárie TUI neboli spokojné. Keď sa obe rodiny vrátili domov, dozvedeli sa o ďalších rovnakých prípadoch, ku ktorým došlo v hoteli. Jade kontaktovala právničku, ktorá vyšetruje záhadnú príčinu ochorení. CK Tui je ľúto, že hostia mali takúto skúsenosť s dovolenkou. Keďže ale ide o právnu záležitosť, nepovažujú za vhodné to komentovať," informoval hovorca. Zároveň ale ubezpečuje zákazníkov, že pravidelne kontrolujú všetky hotely a dbajú na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu.