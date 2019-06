Dvaja kamaráti (†18) išli osláviť ukončenie štúdia: Výlet do exotiky sa skončil tragicky

CUSCO - Dvaja tínedžeri z Floridy, ktorí len nedávno úspešne ukončili štúdium na strednej škole, zahynuli počas výletu v Peru. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, ako dorazili do Južnej Ameriky. Obaja mali pritom smelé plány do budúcnosti a po lete sa chystali nastúpiť na univerzitu.

Osemnásťroční Albert Ales a Zachary Morris v máji spromovali na strednej škole Southeast High School v meste Bradenton. Ukončenie štúdia sa rozhodli osláviť dovolenkou v Peru. 24. mája sa vybrali na výlet do mesta Cusco. Počas jazdy na motorke však do nich vrazil autobus. S vážnymi zraneniami boli prevezení do najbližšej nemocnice, no po pár hodinách obaja zomreli. Vodiča autobusu zadržala polícia a predviedla na výsluch. V súčasnosti ešte nie je jasné, či bude aj z niečoho obvinený.

Albert (vľavo) a Zachary Zdroj: Facebook/Sehseminoles Noles Nation

"Naša komunita v Southeast je správou o úmrtí našich dvoch študentov zdrvená. Naše myšlienky a modlitby sú s ich rodinami a známymi," vyjadrili úprimnú sústrasť predstavitelia školy na Facebooku.

Zdroj: Facebook/Sehseminoles Noles Nation

Obaja mladíci sa na jeseň chystali zapísať na univerzitu. "Takéto veci vidíte v správach, ale nikdy by ste si neboli pomysleli, že sa môžu stať vám alebo vašim blízkym," povedal kamarát zosnulých chlapcov Anthony Sevarino pre televízi Fox 13.