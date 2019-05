Tajomstvo dlhovekosti Japoncov spočíva v jednom slove: Stojí na týchto piatich pilieroch

ňPočas prednášky pod názvom "Ako žiť, aby ste mali 100+", americký spisovateľ, bádateľ a novinár Dan Buettner prezentoval výsledky zaujímavej štúdie. Pozoroval miesta, kde sa ľudia dožívajú najvyššieho veku. Neskôr urobil na mape sveta tzv. "modré zóny". Zistil, že lokalitou s najväčším podielom dlhovekých obyvateľov je ostrov Okinawa na juhu Japonska, ktorý označil za krajinu nesmrteľných. Recept na dlhý a spokojný život je podľa Buettnera ukrytý v jednoduchej filozofii nazvanej Ikigai, ktorá je v tomto regióne mimoriadne obľúbená. V japončine znamená iki "žiť" a gai "dôvod", takže toto slovo môžeme voľne preložiť ako dôvod žiť. Vznik Ikigai sa datuje do obdobia Heian (794 až 1185 n.l.), ale do pozornosti verejnosti a vedcov sa dostala až v poslednom desaťročí.

"V Amerike rozdeľujeme život v dospelosti do dvoch kategórií: pracovný život a život na dôchodku. V Okinawe nepoznajú slovo odchod do dôchodku. Namiesto toho uplatňujú počas celého života Ikigai. Znamená to, že každé ráno po zobudení vás poháňa nejaký dôvod žiť," vysvetľuje Dan podstatu tejto filozofie. Počas prednášky spomenul 101-ročného rybára, čo loví trikrát týždenne ryby pre svoju rodinu, 102-ročnú ženu, ktorá sa teší na to, že sa každý deň bude hrať so svojou prapravnučkou, či 102-ročného učiteľa karate, ktorý stále učí. Všetkých dlhovekých ľudí na ostrove poháňa jednoduchý cieľ, za ktorým idú hneď po tom, ako ráno vstanú z postele a majú radosť z toho, keď ho dosiahnu. A hoci mnohí vedci hľadajú príčiny dlhého života v zmesi génov, diét a zdravého životného štýlu, Buettner je presvedčený o tom, že úplne stačí, ak majú ľudia zmysel života a tešia sa na nový deň.

Zdroj: Getty Images

Jeho závery podporili aj výsledky výskumu z Tohoku University v roku 2008. Odborníci vtedy analyzovali údaje od viac ako 50 000 respondentov vo veku 40 až 79 rokov. Zistili, že tí, ktorí uviedli, že majú pod kontrolou svoj život a tešia sa z neho, znižujú riziko kardiovaskulárnych ochorení a tým aj percento úmrtnosti. 95 percent osôb, ktorí vyznávali Ikigai, žili aj sedem rokov po počiatočnom prieskume v porovnaní s 83 percentami, ktorí neboli spokojní so svojím životom. Na základe jednej štúdie nie je možné jednoznačne tvrdiť, že Ikigai garantuje dlhý život. Lenže výskum naznačuje, že zmysel života podporuje aktivitu, naplní vás a budete šťastnejší. A ako by ste mali postupovať, ak si chcete túto filozofiu osvojiť?

Nájdite vnútorné Ikigai

Neexistuje univerzálny spôsob, ako ho nájsť, ale môžete začať s jednoduchými otázkami: Čo vás robí šťastnými? V čom ste dobrý? Čo a koho si vážite? Čo vás motivuje ráno vstať? Nájdenie vášho zmyslu potrvá určitý čas. Jeho tajomstvo stojí na piatich pilieroch a stojí za to sa nad nimi aspoň zamyslieť. Nájdete ich aj v knihe "Awakening Your Ikigai" (Prebudenie vášho Ikigai).

1. Začnite v malom

Začnite od malých krokov a hľadajte zmysel vo všetkom, čo robíte. Príkladom sú napríklad pestovatelia zeleniny, ktorí venujú všetok svoj čas starostlivosti o pôdu a úrodu.

Zdroj: Getty Images

2. Uvoľnite sa

Keď sa uvoľníte, vyprchá z vás napätie a posadnutosť a vy budete schopní uvidieť veľa vecí a súvislostí v jasnejšom a pozitívnom svetle. V tomto pilieri je dôležité sebapojatie, ktoré patrí k najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim náš život. Ak prijmete seba samého takého, akým ste, budete mať zo všetkého neuveriteľnú radosť.

3. Harmónia a spolupatričnosť

Nemôžete dosiahnuť najdôležitejšie ciele, ak ste neustále v konflikte s ľuďmi okolo vás. Mať zmysel pre komunitu vás podporí a motivuje žiť tak, ako chcete.

4. Radosť z malých vecí

Tešte sa z malých vecí, napríklad z ranného vzduchu, šálky kávy alebo slnečných lúčov. Už toto všetko vás môže ráno nabiť a motivovať do celého dňa. Autor uvedenej knihy si pamätá, že ako stredoškolák vždy cestoval tým istým vlakom o 6:20 hod. Vždy sa tešil na tie isté známe tváre ľudí, ktorí sa radujú z toho, že si cestou zahrajú šach.

Zdroj: Getty Images

5. Buď tu a teraz

Tento piaty pilier je možno najzávažnejší. Je dôležité zamerať sa na súčasnosť a vnímať každý deň. Mnohí zápasníci sumo tvrdia, že tento pilier je absolútne nevyhnutný pri príprave na zápas. Tvrdia, že ponorenie sa do prítomnosti pomáha zamerať myseľ na optimálny výkon.