Majiteľka psov si najala slečnu na ich stráženie: Pikantné VIDEO z tajnej kamery

Majiteľka dvoch psov Rosie Brownová si pred odchodom na svadbu sesternice do Louisiany najala Casey Brengleovú pomocou aplikácie Wag! na stráženie svojich miláčikov Penny a Daisy. Tá ale netušila, že v obývačke domu je nainštalovaná kamera a majiteľka si tak môže kedykoľvek cez mobil skontrolovať, čo sa u nej deje. "Keď som sa pozrela do telefónu, bola som v šoku. V obývačke sa pohyboval nejaký muž. Čoskoro som pochopila, že je to priateľ tej opatrovateľky, pretože ona tam pobehovala nahá. Ležala tak aj na pohovke a potom si to namierili do spálne," rozčuľuje sa Rosie.

Zdroj: Youtube/ABC7 News Bay Area

Brengleová sa bráni a tvrdí, že mladík na záberoch bol síce jej priateľ, ale v dome zákazníčky s ním nemala sex a iba sa bozkávali. "Bolo tam veľmi teplo a ja sa rada vo vnútri pohybujem nahá," vyhlásila. Pravdou ale je, že do domu zavolala okrem svojho priateľa aj kamarátku.

Zdroj: Youtube/ABC7 News Bay Area

Brownová ale poukazuje aj na iné nedostatky. Za 315 dolárov, ktoré zaplatila agentúre za štvordňové stráženie psov, vraj očakávala oveľa viac. Od Casey požadovala, aby bola so psami vonku aspoň polhodinu až hodinu, ale podľa záberov nebol ich pobyt na vzduchu dlhší ako päť minút. Raz dokonca počula, ako jednému zo psov škaredo nadáva. Agentúra sa Rosie za celý incident ospravedlnila a Brengleová, ktorá mala doteraz viac ako dvesto päťhviezdičkových recenzií, prišla o svoju prácu.