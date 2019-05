Sexi modelka zverejnila FOTO pred a po: Necenzúrované zábery, za ktoré sa nehanbí

Riadne vypestované okrúhle pozadie vystavuje na obdiv na sociálnych sieťach modelka Karina. Z desaťkilogramového nárastu hmotnosti si nerobí veľkú hlavu a s radosťou zverejňuje fotografie, na ktorých má iba 54 kíl a porovnáva ich s tými súčasnými. "Vtedy som bola podstatne mladšia. S vekom sa mi zmenilo aj telo a ja tú zmenu prirovnávam k dozretiu. Zväčšili sa mi prsia, boky a zadok a ja som sa nikdy necítila lepšie," vyhlasuje hrdo.

Zdroj: Instagram/karinairby

Zdroj: Instagram/karinairby

Irbyová pripustila, že pri dodržiavaní štíhlej línie pociťovala obrovský tlak. So svojím súčasným telom je však vyrovnaná a dokonca sa v súčasnosti živí tým, že predáva plavky. Týmto spôsobom chce povzbudiť všetky ženy, aby sa nebáli odhaliť sa na pláži, aj keď majú nejaké to kilečko navyše.

Zdroj: Instagram/karinairby

Blondínka otvorene píše aj o svojom ekzéme na nohách a všetkých s úsmevom ubezpečuje, že toto ochorenie nie je nákazlivé a nie je dôvod hanbiť sa zaň. Odozva na jej príspevok je naozaj divoká a obrovská. Ak však očakávate negatívne reakcie, mýlite sa. V čase, keď je svet zaplavovaný najmä vychrtnutým modelom krásy a retušovanými fotografiami "dokonalých" krások, Karinine kypré ženské tvary mnohí vnímajú ako pozitívne a najmä prirodzené osvieženie. "Ďakujem vám za to, že ste tie fotky zverejnili. Je úžasné, keď ste takto pozitívne prijali svoje telo," píše jedna z užívateliek, ktorá určite hovorí za viaceré ženy.

Zdroj: Instagram/karinairby

Našli sa však aj takí, ktorí Karin označili za tučnú. "Vedela som, že trollovia to budú komentovať po svojom. Pre mňa je však najdôležitejšie to, že som zdravá a nie to, čo si o mojej postave myslia iní," uzavrela modelka.