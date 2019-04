Otec mal už dlhšie pocit, že sa v jeho spálni deje niečo záhadné: VIDEO malo odhaliť desivú pravdu

Otec Shyann Rachaelovej vraj dlhšie cítil, že sa v jeho izbe deje niečo záhadné. Nainštaloval preto do nej bezpečnostnú kameru, aby zistil, čo sa to vlastne v jeho spálni deje. Zábery, ktoré nakrútil, ho vraj nemilo prekvapili. Jeho dcéra ich následne zverejnila na Reddite aj Twitteri. "Otec mal pocit, že mu niekto hýbe s prikrývkou, sedí na posteli a budí ho. Preto začal všetko nakrúcať a to, čo som uvidela, ma naozaj vystrašilo," okomentovala zábery.

My dad has been feeling his sheets being messed with and someone sitting on his bed in the night so he set up a camera. This is what he saw. I’m freaked tf out. @Zak_Bagans pic.twitter.com/JJHv4dxqcB