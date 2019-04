ZOZNAM nemocničných pravidiel pred čerstvé mamičky z roku 1968: To nemohli myslieť vážne!

Zoznam starý päť desaťročí zverejnila na Facebooku Micala Hensonová, ktorej ho dala mama. Narazila na neho, keď sa hrabala vo svojich starých veciach. Zoznam mal za úlohu ochrániť matky a novorodencov, v skutočnosti však robil presný opak.

- Svoje deti môžete vidieť v časoch od 14:30 do 15:30 a od 19:00 do 19:45, a to cez presklenné okno pre sestry. Prosím, nežiadajte, aby ste ich mohli vidieť v iných časoch.

- Matky môžu deti kŕmiť v časoch 9:00 - 10:00, 13:00-14:00, 17:30-18:30 a 21:00-22:00 (nikto iný okrem matky a otca nemôže byť vtedy v miestnosti).

Zdroj: thinkstock

- Nefajčite, pokiaľ je v miestnosti dieťa.

- Nedovoľte návštevníkom, aby sedeli na vašej posteli. Nezakrývajte dieťa posteľnou bielizňou.

- Počas prvých 24 hodín dojčite svoje dieťa len päť minút.

- Druhý a tretí deň môžete dieťa kŕmiť sedem minút.

- Štvrtý a piaty deň dieťa dojčite 10 až 15 minút.

- Ak dieťa dojčíte dlhšie, môžu vás z toho bolieť bradavky.

Zdroj: Getty Images ​

- Počas dojčenia nemôže byť v miestnosti nikto iný a už vôbec nie otec. Môže vás počkať na chodbe a zapáliť si tam.

- Dojčiace matky nemôžu jesť čokoládu, čerstvé jablká, kapustu, jahody či cibuľu.