FOTO Nový trend modifikácie ucha je poriadne nechutný: Kto už toto môže chcieť...

Chirurgické modifikácie tela sú v dnešnej dobe úplne bežnou záležitosťou. Prichádzajúce trendy sú napriek tomu čoraz šialenejšie. Dôkazom je Charles, ktorý zašiel k umelcovi Chaiovi Mobertovi. Ten sa špecializuje na odstraňovanie vonkajšej ušnej chrupavky.

V tejto súvislosti sa objavili obavy, že zákrok môže spôsobiť ohluchnutie. Mobert to vylučuje, no na druhej strane zas priznáva, že u osôb, ktoré sa rozhodnú pre takúto radikálnu zmenu, môže dôjsť k zmene sluchu. "Počas prvého až druhého týždňa to môže narušiť schopnosť rozlišovať smer zvuku," vysvetlil. Mozog si na nový sluch údajne ale rýchlo zvykne. Zvuky pochádzajúce zozadu sa však zintenzívnia.

Mnohí ľudia podotýkajú, že neexistuje absolútne žiadny zdravotný dôvod, prečo by mal byť tento zákrok potrebný. Zásahy do ušnej chrupavky sú nielen extrémne, no aj trvalé. Predtým, ako sa preň rozhodnete, naozaj poriadne zvážte, či vám to stojí za to.