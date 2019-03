Topiaci sa ľad v Grónsku by mohol odhaliť supertajnú vojenskú základňu

Po ôsmich rokoch prevádzky bola základňa v roku 1967 zrušená. Dôvodom boli technické problémy a politický škandál, ktorý riešil existenciu dánskeho povolenia Spojeným štátom na to, aby mohli Američania umiestniť jadrový materiál na ich území.

Po skončení Studenej vojny zostala základňa zabudnutou v snahe zachovať ju naveky pod prikrývkou ľadu a snehu. V dôsledku klimatických zmien sa však Camp Century opäť stáva viditeľnou. Štúdia publikovaná v roku 2016 vykonala simuláciu, ktorá dokazuje, že ľad nad a okolo základne by sa mohol kvôli globálnemu otepľovaniu do roku 2090 roztopiť. Tieto zmeny by úplne odkryli dávnu základňu a zároveň by sa mohlo do ovzdušia uvoľniť obrovské množstvo chemického a jadrového odpadu. Znečisťujúce látky by mohli preniknúť do okolitej povrchovej vody a zapríčiniť množstvo problémov pre ľudskú populáciu a ostrovný ekosystém. Tieto následky by potom muselo Dánsko spoločne s USA s najväčšou pravdepodobnosťou vykompenzovať.

Vojaci privážajú zásoby na základňu Zdroj: profimedia.sk

Ďalší výskum zverejnený v akademickom časopise Global Environmental Politics tvrdí, že znovuobjavenie základne by mohlo vyriešiť dlhodobé geopolitické napätie. Doposiaľ nie je totiž známe, do akej miery Dánsko vedelo o plánoch USA. Dánsko im povolilo leteckú základňu v Thule, ktorá bola situovaná v Grónsku, pri otázke jadrových zbraní na dánskom území však Dáni vyslovili jasný nesúhlas.

Grónsko sa od tých čias stalo samosprávnym územím Dánska, čo značne komplikuje situáciu. Nie je preto jasné, kto bude niesť následky v prípade, že sa očakávaný klimatický scenár skutočne naplní. "Klimatické zmeny môžu spôsobiť environmentálne problémy spojené s infraštruktúrou vojenskej základne či odpadom, ktorý produkuje," uviedol autor štúdie Jeff Colgan.