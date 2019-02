VIDEO Mladík pri potápaní narazil na 9-metrové monštrum: Vyzeralo ako gigantický kondóm

CAPE BRETT - Mladý Novozélanďan pri potápaní narazil na bizarnú kreatúru, ktorá sa podobala na obrovský kondóm. K udalosti došlo v blízkosti Cape Brett na Severnom ostrove. Morský had bol asi deväť metrov dlhý, pri strete s ním by znervóznel asi aj ten najostrieľanejší potápač.

Ben Laurie pocítil zimomriavky na tele aj pod vodou, keď sa zoči-voči stretol s obrovitánskym morským hadom. Spolu s kamarátmi sa potápal na severnom cípe novozélandského Severného ostrova. Najprv sa ponorili za rybami, pár z nich aj chytili. Keď sa vynárali, zahliadli spomínaného hada.

Zdroj: Youtube/Pen News

"Vyzeralo to ako gigantický kondóm. Bolo to dlhé takmer desať metrov a asi pol metra široké, hýbalo sa to s prúdom," opísal podivného tvora 21-ročný Ben, ktorý má s potápaním bohaté skúsenosti. Keďže sa s ničím podobným doteraz pod vodou nestretol, nevedel odhadnúť, čo to je. Spočiatku sa domnieval, že ide o kus planktónu, no ten obyčajne nie je väčší ako 20 centimetrov. Jeden z potápačov sa hada dotkol a povedal, že nie je mäkký, že má skôr kartónovú štruktúru.

V skutočnosti to bola pyrosoma, inými slovami ohnivka, teda plávajúca kolónia, ktorá obsahuje miliardy ascídicí (trieda pláštovcov, pozn. red.). Živí sa filtráciou mikroskopických rastlinných buniek v mori, pričom každá ascídia nasaje vodu z vonkajšej časti pyrosomy, prefiltruje ju a následne uvoľní do kolónie. "Vyskytujú sa len v hĺbkach okolo dvoch kilometrov, preto je zriedkavé vidieť ich v takejto plytčine," uviedol Ben. Podľa jeho slov musela byť kolónia niečím nakazená.

Zdroj: Youtube/Pen News

Keď sa pyrosoma dostane príliš vysoko, stáva sa potravou pre ryby. Môže za to predovšetkým jej jemná a mäkká štruktúra. Každopádne, Laurie si uvedomuje, že mal obrovské šťastie, keď zazrel tento jedinečný úkaz. Podľa odborníkov ide totiž o zriedkavú vec, ktorú možno zvyčajne zažiť len raz v živote.