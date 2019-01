Kamarátky si počas prehliadky kostola spravili selfie: Preboha, veď na tej FOTO je antikrist!

Keď Natalie Wilkinsonová (28) a jej kamarátka Kerry Morrisová (31) uvideli inzerát na prácu zvonárov v kostole sv. Mikuláša, chceli si to vyskúšať. Je to strašidelné a tmavé miesto. Schody sú tam veľmi úzke, všetko je zo starého dreva. Dievčatá sa teda vybrali na prehliadku miesta. "Išla som ako posledná v skupine. Navrhla som Kerry, aby sme sa odfotili, pretože by nám nikto neuveril, kde sme boli," hovorí Natalie.

Natalie Wilkinsonová Zdroj: profimedia.sk

Po zhotovení selfie sa kamarátky pridali k ostatným. Keď vyšli von z kostola, ktorý pochádza z 12. storočia, pozreli si fotky. A práve spomínaná selfie ich vydesila, pretože na nej v pozadí zbadali tvár nejakého chlapca. "Okamžite sme si pomysleli, že to musí byť diabol," okomentovali fotografiu, ktorá vznikla pri tzv. diablových dverách. Počas prehliadky sa dozvedeli, že musia byť stále otvorené, aby odtiaľ mohli vyjsť zlí duchovia.

Zdroj: profimedia.sk

Po tomto zážitku na prácu zvonára dievčatá radšej rýchlo zabudli. Oslovili aj organizáciu Paranormal Investigations UK, ktorá potvrdila autenticitu snímky a dodala, že pre existenciu chlapčenskej tváre na fotografii neexistuje nijaké racionálne vysvetlenie. Na pozemku sa vraj nachádzajú aj dva hroby padlých vojakov z druhej svetovej vojny, ktorí zomreli v rovnaký deň.