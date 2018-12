FOTO Dvaja kamaráti pozvali na rande neznámeho mladíka: Hádajte, komu sa ozval!

Dvadsaťtriročný Cody, ktorý pracuje v obchodnom centre, sa neplánovane stal hviezdou internetu. Môže za to študentka menom Janae, ktorá si v deň svojich narodenín vyrazila do mesta so svojím kamarátom Tannerom Forbesom. Bol to práve on, kto ju povzbudzoval v tom, aby sa prihovorila niekomu, kto sa jej páči. A jej sa páčil práve Craig, a preto požiadala kamaráta, aby jej s ním sprostredkoval stretnutie. Tanner neváhal, na kus papiera napísal odkaz a požiadal jednu zo zamestnankýň, aby ho odovzdala nič netušiacemu mladíkovi. Stálo na ňom: "Ak nie si homosexuál, moja priateľka si myslí, že si rozkošný. Tu je jej číslo. Ale ak si homosexuál, ozvi sa mne. Toto je moje číslo."

Zdroj: Facebook/Cody Craig ​

Cody sa pôvodne neplánoval ozvať ani jednému z dvojice. Vtipný odkaz najprv len zverejnil na Twitteri a označil ho za "highlight jeho dňa". Príspevok však vyvolal prekvapivé množstvo reakcií užívateľov, ktorí boli zvedaví, ako celá situácia skončí. Nielen komentáre na sociálnej sieti, ale aj kolegovia nakoniec Craiga presvedčili, aby na jedno z tých čísiel zavolal. A keďže je gay, z telefonátu sa nakoniec tešil Forbes. Dvojica strávila na telefóne celý večer a dohodli si schôdzku. Cody ju označil za rande naslepo, pretože nemal ani poňatia o tom, ako Tanner vyzerá. Neskôr mu povedal aj o reakciách, ktoré na internete vyvolal jeho odkaz. Preto sa obidvaja dohodli, že všetko zverejnia a uspokoja zvedavosť užívateľov. Mladý pár však nezabúda ani na osobu, ktorá stála na začiatku ich príbehu.

"Hrdinkou nášho zoznámenia bola a vždy bude moja najlepšia kamarátka Janae, ktorá to všetko začala," povedal Forbes. On sám je vraj prekvapený z toho, koľko ľudí sledovalo ich príbeh a akí boli z ich stretnutia nakoniec nadšení. "Pozvať niekoho na rande tvárou v tvár je už zriedkavé. Ľudia by mali menej používať mobilné telefóny a veci prežívať skutočne, nie iba vo virtuálnom svete," dodal. On sám vraj nehľadal internetovú slávu a najviac ho teší to, že osobne spoznal človeka, s ktorým si rozumie.