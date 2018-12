Mladík si užil na sex párty, no potom sa jeho život zmenil na peklo: Súlož s neznámou už nikdy viac!

Sex tridsiatnika s dvadsaťročnou ženou, ku ktorému došlo na sexuálne ladenej párty, sa skončil dlhodobým vydieraním. Dievčina si totiž urobila nahrávku a svojej jednorazovke sa začala vyhrážať, že ju ukáže jeho rodičom a známym. Vydieraný chlap jej bol preto od januára do leta tohto roku nútený zaplatiť 12 000 libier (vyše 13 000 eur) za oblečenie, nájom a sex. Ako sa však ukázalo, toto všetko vydieračke nestačilo. 3. augusta vylákala nešťastníka do svojho domu v meste St. Neots, kde sa objavil aj jej komplic Ross Olphert (29). Kým muža zadržiaval, žena mu ukradla telefón a peňaženku a odišla do neďalekého bankomatu, kde mu vybrala z účtu 30 libier.

Ross Olphert Zdroj: Facebook/Policing Huntingdonshire

Od svojej obete potom dvojica požadovala ďalších 8000 libier. Vyhrážali sa mu, že ak nezaplatí, video z nemravného večierka sa dostane k rodine a ku kolegom. Vydieraný muž povedal, že má už len 2000 libier a ponúkol im okamžitú sumu vo výške 600 libier, ktorú mal vo svojom byte. Cestou na miesto udrel Olphert obeť niekoľkokrát do hlavy, žena držala mužovi nôž na krku a chválila sa, že vie "ako niekoho prebodnúť a utiecť".

Po tomto incidente vydieraný muž pochopil, že násilie zo strany ženy a jej komplica sa bude iba stupňovať a peniaze, ktoré im platí, mu aj tak raz nebudú stačiť. O dva dni neskôr preto všetko ohlásil na polícii, ktorá následne dvojicu zatkla. Prípad bol definitívne uzatvorený koncom novembra na súde v Cambridge. Žena bola odsúdená na tri roky a jedenásť mesiacov, jej komplic dostal dva roky a sedem mesiacov nepodmienečne. "Obeť financovala drahý životný štýl ženy viac ako polroka. Na vydieraného zatlačila vždy, keď im došli peniaze," uviedol detektív John Whitworth. V tomto prípade si podľa neho obeť zaslúži pochvalu za odvahu všetko priznať a ukončiť túto komplikovanú situáciu.