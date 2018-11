Matka zostala zhrozená, keď zistila, čo v skutočnosti robil jej syn (9) na večierku spolužiaka

Organizovanie narodeninového večierka pre deti si mnohí rodičia spájajú iba so zabezpečením bohatého občerstvenia a program veľmi neriešia. Podľa skúseností nemenovanej mamičky by však rodičia mali zostať v strehu najmä vtedy, keď zodpovedajú nielen za svoje, ale aj cudzie deti. "Bolo tam šesť jeho spolužiakov. Po návrate z večierku sa nedialo nič neobvyklé, ale pár dní po ňom mi začal môj syn klásť podivné otázky," začína svoje rozprávanie.

Zdroj: Getty Images

Chlapec sa totiž pýtal, či sa rodia deti zakaždým, keď majú dospelí sex. Mama mu vysvetlila, že je potrebné používať antikoncepciu. "A on sa zrazu začal pýtať, či stačí mať kondóm, čo ma dorazilo. Na tieto témy sa mi zdal veľmi malý a nikdy predtým ho nič také nezaujímalo. Začala som vyzvedať, odkiaľ toto všetko má." Vtedy sa chlapec rozrozprával o tom, ako počas večierku prišiel do spolužiakovej izby jeho pätnásťročný brat a hovoril im veľa o sexe a kondómoch. Tiež im ukázal, kde a ako majú hľadať pornostránky a chvíľu ich aj pozerali. Po chvíli to ale vypli, pretože ich nudili.

Zdroj: Getty Images

"Nerozumiem tomu, ako sa to mohlo stať a čo mám robiť?" pýta sa na sociálnej sieti zúfalá žena. Matky ďalších detí, ktoré boli na oslave, ju vraj nekontaktovali. Podľa nej jednoznačne zlyhali rodičia chlapca, v dome ktorých sa všetko stalo, ale nechce z toho robiť škandál. "Mali by ste sa nimi porozprávať a povedať im o tom. Možno to tí chlapci pozerali iba v krátkej nestráženej chvíli a možno si ich celý večer nikto ani nevšimol a mohlo sa stať aj niečo horšie. Kto má doma cudzie deti, preberá za ne zodpovednosť," radia žene viacerí užívatelia stránky, kde sa so svojím problémom zverila.