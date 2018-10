EDINBURGH - Predstavte si, že by vaša práca spočívala v tom, že sedíte doma, jete pizzu a dostávate za to viac než slušný plat. Koľkí by túto prácu brali? Nie, nejde o nereálnu predstavu, nedosiahnuteľný sen všetkých milovníkov pizze, škótska spoločnosť Ooni naozaj ponúka takéto zamestnanie. Je ochotná platiť až 1 000 dolárov na deň. Idete do toho?