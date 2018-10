Privátna tanečnica prezradila, koľko si zarobí za jednu noc a akým trikom vymámi od mužov peniaze

Ruby žije v USA a pred štyrmi rokmi sa začala živiť ako lap dancer, čiže kontaktná tanečníčka, ktorá si sadá mužom na kolená a zabáva ich svojimi zvodnými pohybmi. "Pripadám si ako terapeutka v tangáčoch. Muži sa vyrozprávajú zo svojich starostí, ktoré ich ťažia doma a v práci," opisuje svoje povolanie.

Ona sama vraj miluje najmä to, keď sa môže zbaviť vysokých topánok na platforme a uľaví tak svojim nohám. Takto robí aj osvedčený trik, na ktorý dostane každého zákazníka. "Vyzujem sa, roztiahnem zákazníkovi nohy, urobím mu medzi nimi stojku na hlave a sadnem si na jeho kolená."

Zdroj: Getty Images

Okrem svojich pracovných metód sa Ruby rozrozprávala aj o praktickom fungovaní a pomeroch v kluboch. Sama vraj nepracuje pre nijaký podnik, ale prenajíma si vždy javisko u majiteľov klubov. Na konci noci musí zaplatiť a ceny sú naozaj rôzne. Pohybujú sa v prepočte od 11 do 500 eur. Záleží na tom, o aký známy klub ide. Ruby tiež niečo platí aj dídžejovi, aby jej hral to, čo chce. Ona sama si vraj za noc zarobí v prepočte od 340 do 430 eur a darí sa jej najmä preto, lebo má kyprejšie tvary a veľkosť 42-44. Dievčatá s veľkosťou 0 (najmenšia konfekčná veľkosť v USA) môžu vraj o takýchto príjmoch iba snívať.