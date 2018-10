Uznávaný astrofyzik varuje: Hrozí, že Zem sa zmenší na guľu veľkú sto metrov!

Vo svojej poslednej knihe "O budúcnosti: Perspektívy humanity" Martin Rees načrtáva existenčné hrozby, ktorým čelím naša planéta. Patria tam napríklad klimatické zmeny, jadrová vojna či umelá inteligencia. V jednej z kapitol sa venuje aj otázke, či je ľudstvo odsúdené na záhubu. Píše, že vedci vykonávajúci experimenty, ktoré rozoberajú atómy do kvarkov, teda na protóny a neutróny, sú potenciálnou záhubou ľudstva. "Mohla by sa vytvoriť malá čierna diera a všetko okolo nej by sa do nej vsalo. Druhá možnosť je, že sa kvarky združia do kompromitovaných objektov nazývaných strangelety," píše.

Zdroj: profimedia.sk

Samo o sebe to je podľa jeho názoru neškodné. Komplikácie prichádzajú vtedy, keby sa strangelety rozhodli premeniť existujúcu hmotu, napríklad atmosféru alebo samotnú Zem, na niečo úplne iné. Ďalšie riziko podľa Reesa spočíva v urýchľovačoch častíc, akým je napríklad Veľký hadrónový urýchľovač v Cerne. "Prázdny priestor, to, čo fyzici nazývajú vákuom, je viac, než nič. Je to priestor pre všetky udalosti, ktoré sa ešte len stanú. Má všetky sily a častice, ktoré riadia fyzický svet. Toto vákuum by mohlo byť krehké a nestabilné."

Zdroj: Getty Images

Profesor sa domnieva, že koncentrovaná energia, ktorá vzniká pri zrútení častíc, by mohla vyvolať "fázový prechod". Ten by narušil štruktúru priestoru. V takom prípade by išlo nielen o pozemskú, ale dokonca kozmickú kalamitu. Častice s oveľa vyššou energiou, ako sú vytvorené v urýchľovačoch, sa v galaxii často zrážajú aj bez toho, aby narúšali priestor. Vedec však upozorňuje, že poznatky fyziky sú stále neisté a považuje preto za adekvátne predpokladať kalamitu vedúcu k záhube ľudstva. "Inovácia je často hazardná, ale ak nevypustíme z hlavy riziká, nikdy neprídeme na benefity," myslí si Rees. Napriek tomu vedcom odkazuje, aby pri podobných experimentoch boli nanajvýš opatrní.