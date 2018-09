VIDEO absurdnej jazdy vodiča nákladiaku: Najprv veľké ohrozenie a potom... Ty sprostý ťulpas!

"Sakra, čo je to za ťulpasa," začína sa konverzácia vodiča kamiónu A so svojím operátorom, keď ho cez dvojitú čiaru obehne kamión B. "Predbehol ma, tak som mu zablikal a on prudko pribrzdil," pokračuje vodič. Nikto nevedel, prečo vodič nákladiaku B jazdí ako automobil prvej pomoci. Až do chvíle, kým sa vodič B cez vysielačku nepripojí do hovoru šoféra kamiónu A s operátorom.

"Si sprostý hňup," odkazuje šofér B. "Ja som sprostý? Pozri, ako šoféruješ! Predbehol si ma na dvojitej plnej čiare!" bráni sa vodič A. Na to dostane odpoveď, že ide rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu. Následne sa šofér B začne vyhrážať tomu druhému, že mu odkopne hlavu. V tom čase sa už oba nákladiaky rútili rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu.

Operátor sa preto pýta vodiča A, prečo ide tak rýchlo. Na to vodič nákladiaku B reagoval prudkým zabrzdením a následne kľučkovaním po celej šírke cesty. To vodiča A nahnevá. "Tak veľmi si sa ponáhľal, že si ma predbehol na dvojitej plnej čiare a teraz máš zrazu čas?" reaguje na prudké šliapnutie na brzdu.

Zdroj: Youtube/Hal Kael

Celá situácia sa vyhrotí, keď vodič kamiónu B úplne zastaví priamo na vozovke. Vyskočí z kabíny a mieri k druhému vodičovi. Desaťkrát mu kopne do prednej časti kamiónu a vráti sa naspäť do svojej kabíny. Premávka medzitým stále funguje a ľudia v nepochopení obchádzajú dva stojace kamióny.

Zdroj: Youtube/Hal Kael

Operátor vodiča A navrhuje, aby zavolal políciu. Napokon tak skutočne urobí. Polícia zatiaľ nezverejnila nijaké detaily z prípadu, pretože doposiaľ nemôže nájsť jedného z vodičov.