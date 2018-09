Žena okamžite požiadala o rozvod: Dozvedela sa, ako ju manžel volá pred kamarátmi

SYDNEY - V manželstve nemenovanej ženy nastal prudký zlom po tom, ako nazrela svojmu manželovi do telefónu. Incident, ktorý po desaťročnom vzťahu vyústil do rozvodu, rozoberá na sociálnej sieti a svoje rozhodnutie odísť zo vzťahu vôbec neľutuje.

Začiatok konca ich vzťahu vraj nastal po narodení bábätka. "Nemal potrebu zdôverovať sa mi, kam a s kým ide. Rešpektovala som to, myslela som si, že časom sa to zlepší. Nerozoberal so mnou svoje plány a to, že máme syna, ho v ich realizácii vôbec nebrzdilo," posťažovala sa Austrálčanka na stránke Mamamia.com.au.

Zdroj: Getty Images

Raz, keď sa manžel vrátil domov až nadránom a zatvoril sa v sprche, začula, ako mu neustále bzučí telefón. Ženská intuícia a zvedavosť ju donútila k tomu, aby sa do neho pozrela. Našla v ňom kopu správ od jeho známych, s ktorými debatoval o rušnej noci. Zo správ sa však nechtiac dozvedela aj to, ako ju nazýva pred svojimi kamarátmi. "Písal o tom, že nemohol veľa piť, pretože "tá, čo musí poslúchať, by mu povedala nie"."

Žena po tomto zistení zostala doslova v šoku, ako sa manžel o nej pred svojimi priateľmi vyjadruje. "To nebolo iba o mne. Bol v tom prejav neúcty a rešpektu k rodine, ktorú má," napísala. Muž po konfrontácii nič nepopieral a ona sa preto rozhodla, že ho okamžite opustí. Boli síce partnermi desať rokov a zosobášili sa pred piatimi, ale až správa v telefóne odhalila, s kým a v akom klamstve vlastne žila. "Naozaj ma nie je hoden," uzatvára užívateľka svoj príbeh.