Hororový útok žirafy: Manžel našiel vedkyňu (35) a syna (3) v kaluži krvi, bojujú o život!

Sam Williams a jeho manželka Kate sú obaja vedci, ktorí žijú na usadlosti Blyde Wildlife Estate v Južnej Afrike. Tridsaťpäťročná žena a jej trojročný syn Finn sa v pondelok stali obeťami krvavého útoku. Čakali vonku na Sama, kým sa vráti z tréningového behu, keď na nich zaútočila žirafa. Jej vyčíňanie zastavil až samotný Sam. Okolo šiestej podvečer sa vrátil domov a keď zbadal, čo sa deje, okamžite odohnal žirafu preč, čím obom zachránil život.

Kate aj Finn i tak ale utrpeli ťažké zranenia a obaja sa v utorok ráno museli podrobiť operácii v nemocnici v Johannesburgu. Momentálne sú v kritickom, ale stabilizovanom stave. Žirafa na nich podľa všetkého zaútočila preto, lebo mala pri sebe svoje dvojmesačné mláďa a cítila sa ohrozená.

"Sam práve vtedy dobehol domov a keď videl, čo sa stalo, žirafu od nich odohnal. Boli celí od krvi, musela to byť pre neho strašná trauma," uviedol zamestnanec zariadenia. Žirafa aj so svojím potomkom bude zrejme už čoskoro premiestnená do inej rezervácie.