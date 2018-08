Mladík sa zobudil po prepitej noci na festivale a zistil strašnú vec: Prečo ste mi to spravili?!

O vstávaní po prehýrenej noci na najpodivnejších miestach by vedeli rozprávať mnohí. O svoju skúsenosť sa podelil aj Michal Zaleski, ktorý s kamarátmi navštívil hudobný festival Belladrum Tartan Heart v škótskom meste Beauly. Na miesto dorazil už vo štvrtok popoludní, ale po prebdenej sobotnej noci sa išiel vyspať domov, pretože nebýva ďaleko.

V sobotu sa bavili celú noc až do nedele rána asi do šiestej. S priateľom šli potom domov. O niekoľko hodín neskôr sa mladík vrátil pre svoj stan. S ostatnými podľa vlastných slov ešte niečo popil a na chvíľku si išiel schrupnúť do stanu. Chvíľkový oddych sa však zmenil na tvrdý niekoľkohodinový spánok, z ktorého ho nevyrušil ani rámus baliacich sa ľudí naokolo.

„Bolo to hrozné prebudenie. Nikto tam už nebol. Upratovači začínali v rodinnej zóne, mňa si vôbec nevšimli,” posťažoval sa Michal, ktorý si vyľudnené okolie natočil aj na mobil. Mal síce veľmi slabú baterku, ale našťastie sa mu podarilo dovolať kamarátovi, ktorý pre neho prišiel. Na Twitteri neskôr vyčítavo napísal: "Prečo ste ma nezobudili?"