Krásna Katie (21) sa chcela zabiť, strelila si do hlavy: Prežila, toto je jej neuveriteľný PRÍBEH

Pohľad na fotografie Katie z minulosti a súčasnosti je desivý. Je veľmi ťažké uveriť, že je na nich tá istá žena. Až do 25. marca 2014 bola mladá Američanka stelesnením dokonalosti s nádhernou tvárou plnou života, až kým neurobila osudnú chybu a siahla si na život. Bolo pre ňu totiž neznesiteľné, že jej priateľ sa zaplietol s inou. A tak sa v osudný deň utiahla do bratovej kúpeľne a strelila si do hlavy. Pokus o samovraždu síce prežila, ale zostala bez tvárovej časti. Ona sama si však z tohto nešťastného dňa nič nepamätá.

Zdroj: youtube/national geographic

Dievčina po svojom neuváženom čine zostala bez čela, mala vážne poškodené oči, zmizli jej líca a z úst zostala iba diera s kútikmi. Je zázrak, že ju lekári v takomto stave dokázali zachrániť. Trojročný maratón plastických operácií bol ukončený v máji 2017, keď jej lekári z Cleveland Clinic transplantovali tvár 31-ročnej ženy, ktorá zomrela po predávkovaní drogami. Katie sa tak stala najmladšou osobou, ktorá podstúpila takýto zákrok v USA. Trval 31 hodín. Napriek tomu, že výsledok sa ani zďaleka nepriblížil k tomu, čo Katie pôvodne nadelila príroda, jej život vďaka novej tvári nabral nový rozmer. Pacientka sa postupne zotavuje, je schopná sama žuť a dýchať. Zvládla aj Braillovo písmo, teraz sa učí chodiť a skúša rozprávať.

Katie je stále pod lekárskym dohľadom a musí užívať imunosupresívne lieky, aby jej organizmus dokázal prijať novú tvár. "Chcem vyštudovať vysokú školu online, aby som mohla robiť poradenstvo pre všetkých, ktorým sa zdá, že ich život stratil cenu a uvažujú o tom, že ho ukončia. Odkazujem im, aby to nerobili a vážili si život," povedala mladá žena.