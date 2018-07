Nechutný DÔVOD, prečo by ste mali vždy pred spláchnutím dať dole dosku

Udržiavaná čistá toaleta a kúpeľňa sú vizitkou každej domácnosti. Mnohí si práve na základe toho vytvoria názor, aký vzťah k hygiene majú členovia domácnosti. Podľa profesora Gerbu však nestačí dbať iba na to, aby bolo všetko starostlivo dezinfikované a vyvoňané. Ľudia totiž robia obrovskú chybu aj vo chvíli, keď splachujú toaletu a predtým na nej nesklopia dosku.

Zdroj: Getty Images

"Pri splachovaní sa šíria do okolia baktérie presne tak, ako keď vybuchujú ohňostroje 4. júla. Je to aerosólový efekt," vysvetľuje mikrobiológ a upozorňuje, že týmto spôsobom sa šíria aj novovírusy spôsobujúce zvracanie a hnačky.

Gerbovi dáva za pravdu aj výskum nemocníc Leeds Teaching Hospitals. Jeho výsledky potvrdili, že pri spláchnutí sa do okolia šíria baktérie vo vzdialenosti približne 25 centimetrov od záchoda. Takže pokiaľ spláchnete aspoň päťkrát denne, ročne je to približne 2000 spláchnutí, ktoré zásobujú okolie toalety obrovským množstvom nebezpečných baktérií. "Ľudia si myslia, že spláchnutím odchádzajú všetky nečistoty preč, ale nie je to pravda. Niektoré sa dostanú do ovzdušia vodou pri splachovaní, iné prežijú priamo v toalete," dodáva expert. Zároveň upozorňuje na to, aby ľudia viac sledovali, či sú ich zubné kefky a iné toaletné potreby dostatočne vzdialené od toalety.