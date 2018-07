Dievčina sa išla s priateľom poprechádzať na pláž: Zvrhlé divadlo, čo nezaliezli do karavanu?!

Sarah a jej priateľ sa zhruba o pol štvrtej minulý piatok popoludní vybrali na prechádzku po pláži v Ingoldmells v anglickom grófstve Lincolnshire. Namiesto vytúženého oddychu a radosti z pekného slnečného dňa ich však čakala nechutná situácia. Na pláži plnej rodín s deťmi si to totiž rozdávala mladá dvojica. "Okolie ich vôbec nezaujímalo. Prečo nezaliezli do svojho karavanu?" zamýšľa sa nahlas mladá žena, ktorá nedokáže predýchať to, čo videla.

Pláž v pobrežnom mestečku Ingoldmells Zdroj: Youtube/RCHELIBUG

Fotografia zvrhlých milencov pohoršila aj užívateľov sociálnej siete a poriadne im naložili. Jeden užívateľ poznamenal, že Carringtonová mala na zvrhlíkov vyliať vedro studenej vody, aby im schladila rozpálené hlavy.