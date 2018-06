Novozélanďan (25) cestoval za tínedžerkou z USA (14), ktorá ho nechcela: Šialený koniec príbehu

WASHINGTON - Mladík z Nového Zélandu cestoval 13 500 kilometrov zo svojej vlasti do USA, aby si očividne vyrovnal účty so štrnásťročnou dievčinou, s ktorou sa zoznámil na internete a ktorá s ním nechcela nič mať. Keď sa snažil vlámať do domu, kde žije, jej matka ho postrelila, napísal server People.com.

Dvadsaťpäťročný Troy George Skinner strávil na ceste do Goochland vo Virgínii dva dni. Z Nového Zélandu letel najskôr do Austrálie, potom do Los Angeles a Washingtonu, odkiaľ autobusom šiel do Richmondu. Posledných 30 kilometrov z hlavného mesta Virginie do Goochland sa podľa svojho tvrdenia dostal stopom.

Cestou k domu sa ešte zastavil v supermarkete, kde si kúpil lepiacu pásku a nôž. V dome zastihol matku dievčaťa, ktorá mu ale odmietla otvoriť. Skinner sa napriek jej varovaniu, že má strelnú zbraň, rozhodol dostať dovnútra násilím, rozbil sklenenú výplň dverí a prestrčil ruku dovnútra, aby dvere otvoril. Žena po Troyovi vystrelila a zasiahla ho do krku.

Polícia sa teraz chystá mladíka, ktorého život nie je ohrozený, obviniť z ozbrojeného vlámania so zámerom spáchať závažný zločin. Prípad preveruje už aj Federálny úrad pre vyšetrovanie, ktorý zisťuje, či je s ohľadom na Skinnerov kontakt s dieťaťom možné vzniesť aj federálne obvinenie.