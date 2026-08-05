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Dráma pri Jemene: Po útoku sa potopila indická loď! Posádka prežila

Pri pobreží Jemenu sa po útoku potopila indická loď
Pri pobreží Jemenu sa po útoku potopila indická loď (Zdroj: X/elitepredatorss)
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TASR

SANÁ - Jemenská pobrežná stráž v utorok zachránila posádku obchodnej lode plaviacej sa pod indickou vlajkou, ktorá sa po útoku potopila v Červenom mori, uviedol miestny predstaviteľ. India útok odsúdila ako nevyprovokovanú agresiu. Informuje o tom agentúra AFP.

Všetci členovia posádky lode MSV Faize Noore Oliya, medzi ktorými bolo 13 Indov a jeden Jemenčan, sa podarilo zachrániť po útoku na plavidlo južne od prístavného mesta Hudajdá, uviedol predstaviteľ z jemenského mesta Mokka. Podľa agentúry DPA na loď zaútočilo bezpilotné plavidlo. Medzinárodne uznávaná jemenská vláda obvinila z útoku Iránom podporovaných jemenských povstalcov húsíov, informovala oficiálna tlačová agentúra Saba.

Húsíovia stupňujú útoky

Povstalci v júli uvalili námornú blokádu na lode Saudskej Arábie – najväčšieho svetového vývozcu ropy – v Červenom mori a odvtedy sa prihlásili k viacerým útokom na ropné tankery a infraštruktúru. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudskoarabský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu. Húsíovia sa k obvineniam z útoku zatiaľ nevyjadrili. V utorok však oznámili, že zaútočili na letisko v Saudskej Arábii.

India útok ostro odsúdila

Indický minister pre námornú dopravu Sarbananda Sonowal na platforme X napísal, že loď zasiahol projektil v blízkosti jemenských vôd. „India tento nevyprovokovaný útok dôrazne odsudzuje,“ dodal. Hovorca indického ministerstva zahraničných vecí vyzval na ukončenie útokov na komerčnú lodnú dopravu v regióne. India patrí medzi krajiny s najväčším počtom námorníkov v obchodnej lodnej doprave. Podľa ministerstva lodnej dopravy ich bolo v roku 2025 v aktívnej službe viac než 320.000.

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