Putinova paranoja hrozivo narastá: Čistky v Kremli! Už sa zbavuje aj svojich starých priateľov

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin v posledných mesiacoch výrazne mení zloženie svojho najbližšieho okolia. Viacerí dlhoroční spojenci prišli o kľúčové funkcie, ďalší čelia vyšetrovaniam alebo stratili časť svojho vplyvu. Analytici hovoria o najväčšej prestavbe mocenských štruktúr v Kremli za posledné roky.
Muži, ktorí boli roky nedotknuteľní
Viac než dve desaťročia sa Putin opieral o úzky okruh lojálnych spolupracovníkov z armády, tajných služieb a bezpečnostných zložiek. Práve tí tvorili jadro ruskej mocenskej elity a mnohí z nich boli považovaní za prakticky neodvolateľných.
V poslednom období sa však situácia výrazne zmenila. Agentúra Reuters upozornila, že po začiatku rozsiahlych personálnych zmien v rezorte obrany prišlo k odvolaniu viacerých vysokopostavených predstaviteľov a viacerí ďalší čelili obvineniam z korupcie alebo boli zadržaní.
Šojgu prišiel o ministerstvo obrany
Najväčším otrasom bolo odvolanie Sergeja Šojgua z funkcie ministra obrany. Hoci ho Putin následne presunul na post tajomníka Bezpečnostnej rady, mnohí analytici tento krok označili za oslabenie jeho vplyvu.
Šojgu patril celé roky medzi najbližších prezidentových spojencov a bol jednou z najvýraznejších tvárí ruskej invázie na Ukrajinu. Jeho ministerstvo však následne zasiahla rozsiahla protikorupčná čistka, pri ktorej skončilo viacero vysokých predstaviteľov rezortu vo vyšetrovacej väzbe.
Menej vplyvu má aj Patrušev
Podobný osud postihol aj Nikolaja Patruševa, dlhoročného šéfa Bezpečnostnej rady a jedného z najtvrdších zástancov konfrontačnej politiky voči Západu.
Podľa Reuters bol po Putinovej inaugurácii presunutý na menej významnú pozíciu prezidentského poradcu, hoci si formálne ponechal väzby na bezpečnostné štruktúry. Viacerí odborníci tento krok vnímali ako oslabenie jeho dovtedajšieho postavenia v Kremli.
Kremeľ upevňuje kontrolu
Zahraničné analytické centrá upozorňujú, že nejde o náhodné personálne zmeny. Podľa expertov sa Putin snaží ešte viac upevniť kontrolu nad armádou, bezpečnostnými zložkami aj obranným priemyslom v čase pokračujúcej vojny proti Ukrajine.
Tento pohľad zdieľajú napríklad analytici z Carnegie Endowment aj ďalších výskumných inštitúcií, podľa ktorých prezident postupne obmedzuje vplyv jednotlivých mocenských skupín, aby žiadna z nich nezískala príliš silnú pozíciu. Takýto model zároveň zvyšuje osobnú závislosť jednotlivých predstaviteľov od samotného Putina.
Čistky pokračujú aj počas vojny
Reuters vo viacerých analýzach upozorňuje, že Rusko popri pokračujúcej vojne čelí aj hospodárskym problémom a rastúcemu tlaku na fungovanie štátneho aparátu. Personálne zmeny v armáde aj bezpečnostných zložkách preto podľa pozorovateľov nemožno vnímať izolovane, ale ako súčasť širšej snahy Kremľa udržať stabilitu režimu a pripraviť štát na dlhodobý konflikt.
Viacerí odborníci zároveň upozorňujú, že napriek odvolaniam nemožno hovoriť o tom, že by sa Putin svojich dlhoročných spojencov úplne zbavil. Mnohí z nich zostávajú súčasťou mocenského systému, no na pozíciách s menším politickým dosahom. Tento model umožňuje prezidentovi zachovať ich lojalitu a zároveň oslabiť ich samostatný vplyv.