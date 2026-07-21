Kuriózna nehoda na Morave: Vodič čakal srnku, pod kolesá mu skočila kengura

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PRAHA - V moravskej obci Biskupice neďaleko Prostějova v pondelok skoro ráno osobné auto zrazilo kenguru. Zviera nehodu neprežilo, píše správa portálu Novinky.cz.
„V pondelok ráno po štvrtej hodine išiel vodič vo vozidle Suzuki v katastri obce Biskupice v smere na Prostějov. Pri jazde mu náhle z pravej strany skočila do jazdnej dráhy kengura,“ popísala situáciu policajná hovorkyňa Miluša Zajícová.
Vačkovec patriaci medzi najznámejšie zvieratá Austrálie po náraze uhynul. „Majiteľ kengury bol o udalosti vyrozumený,“ doplnila hovorkyňa. Celková hmotná škoda bola vyčíslená na 60.000 korún. „U vodiča nedošlo k zraneniu a dychová skúška vylúčila požitie alkoholu pred jazdou,“ uzavrela Zajícová.