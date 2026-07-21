Pozor na cestách! Polícia TU výrazne posilňuje kontroly po tragédiách

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Na cestách v okrese Malacky, ale rovnako tak v celom Bratislavskom kraji bude v nasledujúcich dňoch nasadených viac policajných hliadok. Policajný zbor (PZ) takto reaguje na tragické udalosti z posledných dní na Pezinskej Babe a za Malackami smerom na Pernek, kde tragicky zahynuli dvaja motocyklisti. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Policajné hliadky budú dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Pôsobiť budú preventívne i represívne.