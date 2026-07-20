Žena povedala pracovníčke telemarketingu, že ZABILA manžela! Tá zalarmovala políciu... ŠOK po príchode

FRÝDEK-MÍSTEK - Zúfalý pokus zbaviť sa dotieravých telefonátov spustil rozsiahlu policajnú akciu. Žena z českého Frýdku-Místku počas hovoru s pracovníčkou telemarketingu vyhlásila, že práve zabila svojho manžela a všade je krv. Operátorka v šoku zalarmovala tiesňovú linku.
Nielen slovenská, ale aj česká polícia už dlhodobo upozorňuje na prípady podvodov, ktoré sa začínajú telefonátom. Podvodníci sa snažia od ľudí vylákať peniaze pod rôznymi zámienkami, preto bezpečnostné zložky aj médiá opakovane vyzývajú verejnosť na opatrnosť. Tentoraz však českí policajti riešili úplne iný prípad.
Pracovníčka telemarketingovej spoločnosti si počas kontaktovania jednej zákazníčky vypočula namiesto bežnej odpovede šokujúce slová. „Pri obvolávaní ľudí jej jedna žena do telefónu povedala, že práve zabila manžela, že je tam veľa krvi, a následne zložila telefón,“ opisuje policajná hovorkyňa Andrea Cejnková.
Žiadna vražda, len výhovorka
Vydesená operátorka okamžite kontaktovala políciu. Tá bezodkladne prijala všetky potrebné opatrenia a krátko nato zistila, že údajná páchateľka býva vo Frýdku-Místku. Keď policajti ženu vypátrali, ukázalo sa, že žiadna vražda sa nestala. Mala totiž úplne iné vysvetlenie.
„Tvrdila, že ju už dlhší čas obťažujú telefonáty od rôznych spoločností. Na sociálnych sieťach našla radu, že najlepším spôsobom, ako sa podobných volajúcich zbaviť, je povedať im, že práve zabila manžela,“ vysvetlila hovorkyňa. Policajti ženu poučili, že podobné konanie môže vyvolať zbytočný poplach a existujú oveľa vhodnejšie spôsoby, ako sa brániť nevyžiadaným telefonátom. Po vykonaní potrebných úkonov z miesta odišli.