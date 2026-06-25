Trump vyjadril sklamanie z NATO v súvislosti s vojnou s Iránom: Žiada takmer 88 miliárd dolárov

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump privítal v stredu v Bielom dome generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Počas ich stretnutia vyjadril sklamanie z rozhodnutí členov Severoatlantickej aliancie, ktorí nepodporili vojnu USA proti Iránu, informuje agentúra AFP a AP.
„Sklamali nás. S týmto sme vôbec nepotrebovali pomôcť. (Irán) sme doslova zničili v priebehu prvého týždňa, no bolo by milé, keby povedali, ‚Radi by sme pomohli,‘,“ uviedol Trump. Americký prezident spojencom v NATO vyčíta - podľa neho - nedostatočné výdavky na obranu i prílišnú závislosť od Spojených štátov. Už počas svojho prvého funkčného obdobia viackrát spochybnil ochotu Washingtonu brániť spojencov, ktorí si podľa neho neplnia svoje záväzky voči aliancii.
Jeho kritika zosilnela
Jeho kritika zosilnela po začiatku vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americko-izraelské útoky na Irán. Viaceré európske členské štáty NATO vtedy vyzvali na zdržanlivosť a diplomatické riešenie konfliktu. Niektoré krajiny zároveň odmietli priamo poskytnúť americkej armáde pomoc, čo Trump takisto opakovane kritizoval. Rutte počas stredajšieho stretnutia s prezidentom USA obhajoval konanie krajín NATO. „Viem, že došlo k ojedinelým prípadom, z ktorých ste naozaj sklamaný, ale vo všeobecnosti vám vaši európski spojenci stáli po boku,“ uviedol generálny tajomník aliancie.
Poznamenal tiež, že počas vojny na Blízkom východe vzlietlo zo základní v Európe 4000 - 5000 amerických lietadiel. Po stretnutí šéf NATO novinárom povedal, že Trump je „aliancii plne oddaný“. Washington by podľa jeho slov v prípade útoku Európu „bezpochyby“ ochraňoval. Šéf Bieleho domu tiež viackrát pohrozil vystúpením z aliancie. Napriek napätým vzťahom so spojencami by sa však podľa AFP mal Trump v júli zúčastniť na summite 32 členských štátov NATO v Turecku.
Trump sa v stredu počas stretnutia s Ruttem vyjadril aj k vojne medzi Kyjevom a Moskvou a k jeho ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému. „Vedie si celkom dobre. Aspoň si drží svoju pozíciu. Na oboch stranách umiera veľa ľudí, ale myslím si, že si vedie celkom dobre,“ povedal v rozhovore s novinármi. AFP pripomína, že Trump predtým vyjadril pochybnosti ohľadom šancí Zelenského na víťazstvo v tejto vojne.
Trumpova vláda požiadala Kongres o takmer 88 miliárd dolárov
Biely dom v stredu požiadal americký Kongres o 87,6 miliárd dolárov, z ktorých väčšina má pokryť náklady na vojnu USA s Iránom. Upozornili na to agentúry AFP a AP. Celkovo 67 miliárd dolárov má slúžiť na doplnenie finančných prostriedkov Pentagónu v súvislosti s operáciou Epic Fury (Ohromujúca zúrivosť), teda americko-izraelskou ofenzívou proti Iránu, ktorá začala 28. februára.
Vláda uviedla, že prostriedky pre ministerstvo obrany žiada na pokrytie naliehavých potrieb súvisiacich s vojnou proti Iránu, vrátane „financovania pre vojenský personál a bojovú pohotovosť, ako aj prevádzkových nákladov na doplnenie zásob.“ Žiadosť Bieleho domu zahŕňa aj celý rad ďalších položiek, vrátane pomoci americkým poľnohospodárom, pomoci pri boji s vírusom ebola v strednej Afrike a domácich infraštruktúrnych projektov.
„Vyzývam Kongres, aby čo najskôr prijal opatrenia v súvislosti s týmito dôležitými a naliehavými žiadosťami,“ uviedol riaditeľ Úradu pre riadenie a rozpočet Bieleho domu (OMB) Russ Vought v liste predsedovi Snemovne reprezentantov Mikeovi Johnsonovi. Žiadosť prišla deň po tom, čo Kongres prijal prevažne symbolické uznesenie, ktorého cieľom je ukončiť americké vojenské operácie proti Iránu, pripomína AFP. Prišiel tiež v čase, keď Spojené štáty vedú s Iránom rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu, ktorá by oficiálne ukončila vojnu na Blízkom východe.