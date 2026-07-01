Historické horúčavy v Rakúsku a celej Európe: Júnové rekordy padli u susedov aj na Slovensku

VIEDEŇ - Vlna extrémnych horúčav v Rakúsku bola historicky najdlhšia za mesiac jún a teploty boli v priemere o 1,4 stupňa Celzia vyššie oproti doterajším maximám. Oznámil to v stredu spolkový Úrad pre geológiu, geofyziku, klimatológiu a meteorológiu Geosphere Austria. Informuje o tom agentúra AFP.
„Na týchto nových júnových rekordoch je pozoruhodné to, že tie staré neprekonávajú len o niekoľko desatín stupňa Celzia,“ uviedol klimatológ Alexander Orlik. Teploty v nadmorskej výške do 800 metrov boli podľa regiónu najmenej 30 stupňov Celzia počas desiatich až 14 dní. V júni takéto teploty podľa Orlika doteraz na celom území Rakúska nikdy nenamerali.
Ročné teplotné rekordy zaznamenali na 66 meteorologických staniciach. Podľa klimatológa bola teplota vzduchu vo vysokohorských oblastiach v druhej polovici júna približne o päť stupňov vyššia ako priemer za obdobie rokov 1991 až 2020. Vlna horúčav v Európe bola podľa štúdie organizácie World Weather Attribution najintenzívnejšou v histórii meraní a bez zmeny klímy by bola prakticky nemožná.
Teplotné rekordy za posledný týždeň padli v Nemecku, Poľsku, Česku, Maďarsku a aj na Slovensku, kde v Kamenici nad Hronom v Nitrianskom kraji namerali v utorok 41,3 stupňa Celzia. To isté sa stalo v Británii a vo Švajčiarsku pre mesiac jún, zatiaľ čo Francúzsko zažilo najteplejšiu noc od začiatku meraní v roku 1947.