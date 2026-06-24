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Ústavný súd nariadil vláde, aby zabezpečila účasť Pavla na summite NATO

Petr Pavel AKTUALIZOVANÉ
Petr Pavel (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
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TASR

PRAHA - Ústavný súd (ÚS) ČR v stredu vydal predbežné opatrenie, ktorým uložil vláde, aby zaistila účasť prezidenta Petra Pavla na summite Severoatlantickej aliancie v Ankare. Na tlačovej konferencii to oznámil predseda ÚS ČR Josef Baxa a pridelený sudca spravodajca Pavel Šámal. Vláda tak musí Pavla na summit akreditovať a zaistiť mu dopravu. Premiér Andrej Babiš ešte pred rozhodnutím súdu vyhlásil, že by bolo smiešne, ak by na summite vystupovali s prezidentom spoločne.

Plénum ÚS podľa Baxu rozhodlo, že sa prezidentovou žalobou bude vzhľadom na naliehavosť zaoberať prednostne. Celý proces však bude trvať dlhší čas, preto súd vyhovel Pavlovmu návrhu na vydanie predbežného opatrenia. Šámal podotkol, že lehota na akreditáciu na summit sa končí už v piatok 26. júna.

„ÚS na dnešnom zasadnutí pléna rozhodol tak, že na návrh prezidenta republiky vláde, ministrovi zahraničných vecí a ministerstvu zahraničných vecí sa ukladá, aby bezodkladne notifikovali NATO a organizátorom summitu, že súčasťou oficiálnej delegácie ČR je tiež prezident republiky a zaistili jemu aj jeho sprievodu príslušnú akreditáciu a aby sa zdržali konania, ktorým by účasti prezidenta a jeho sprievodu na summite bránili či ju komplikovali,“ povedal Šámal.

Podľa Babiša by bolo smiešne, ak by na summite vystupovali spolu

Baxa dodal, že hlasovanie nebolo jednomyseľné, proti boli dvaja sudcovia. „Je potrebné zdôrazniť, že rozhodnutím o nariadení predbežného opatrenia nepredpokladáme konečné rozhodnutie vo veci,“ podotkol Baxa. Vydanie predbežného opatrenia prezidentovi jednorazovo umožní zúčastniť sa na tejto zahraničnej ceste, konečné rozhodnutie v spore týkajúce sa zastupovania ČR na summitoch NATO vo všeobecnosti súd ešte len vydá.

ÚS podotkol, že v plenárnych kauzách obvykle rozhoduje v rozsahu mesiacov, a to po dôkladnom zvážení všetkých podstatných okolností či vyjadrení účastníkov konania k návrhu. Kedy súd vydá konečné rozhodnutie, sa podľa jeho predsedu v tejto chvíli nedá odhadnúť. Na otázku, čo by sa stalo, ak by vláda rozhodnutie nerešpektovala, Baxa reagoval, že takúto situáciu nepredpokladá. Pripomenul, že ÚS už v minulosti viackrát prezidentovi alebo vláde niečo nariadil a vždy to rešpektovala.

Podľa premiéra, ktorý sa k sporu vyjadril ešte v stredu dopoludnia, by bolo smiešne, ak by s prezidentom vystupovali na summite spoločne. „To nie je nejaká zážitková zahraničná cesta. To je kľúčové rokovanie... Mňa to mrzí, my nechceme mať tieto konflikty. Ale tu je dôležité, aby na tej rade (summite, pozn. TASR) som ČR zastupoval ja a naši ministri a bolo by absolútne smiešne, ak by sme tam niekde vystupovali spoločne,“ dodal Babiš.

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