Nový zákon už KLOPE na dvere: Zistite, koľko zarábajú vaši kolegovia, vedenie bude musieť veľké rozdiely dorovnať!

BRATISLAVA - Muži a ženy budú mať za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty nárok na rovnaké odmeňovanie. Nový zákon získal v Národnej rade SR podporu 123 poslancov a prináša viaceré zmeny, ktoré sa dotknú zamestnancov aj zamestnávateľov.
Túto ideu priniesol zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Nová legislatíva má posilniť transparentnosť odmeňovania a ochranu pred diskrimináciou už pri prijímaní do zamestnania. Zamestnanci a zamestnankyne budú mať po novom právo získať informácie o odmeňovaní vo svojej pracovnej kategórii.
"Som rád, že sa po dlhých rokoch podarilo zrovnoprávniť odmeňovanie mužov a žien za rovnakú prácu na rovnakej pozícii alebo za prácu rovnakej hodnoty," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
Firmy budú musieť zaviesť systém odmeňovania
Od 31. júla 2026 budú zamestnávatelia povinní zaviesť štruktúru odmeňovania. Hodnotenie práce sa bude opierať o objektívne kritériá, medzi ktoré patria zložitosť práce, miera zodpovednosti, namáhavosť či pracovné podmienky na konkrétnej pozícii. Pri posudzovaní pracovných miest sa budú zohľadňovať aj sociálne a komunikačné zručnosti zamestnancov.
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Významnou zmenou bude aj povinnosť zamestnávateľov uvádzať v pracovných inzerátoch výšku mzdy alebo jej rozpätie ešte pred nástupom nového zamestnanca.
Zamestnanci si zároveň budú môcť vyžiadať informáciu o výške vlastnej odmeny a tiež údaje o priemernej odmene v rovnakej pracovnej kategórii. "Ak správa o odmeňovaní preukáže rozdiel v priemerných odmenách medzi mužmi a ženami v niektorej kategórii zamestnancov vo výške najmenej 5 %, zamestnávateľ je povinný tento rozdiel objektívne zdôvodniť alebo ho odstrániť," doplnil minister práce Erik Tomáš.
Za porušenie zákonných povinností môžu úrady zamestnávateľom uložiť pokutu až do výšky 100-tisíc eur. Ak firma nesplní oznamovaciu povinnosť, hrozí jej sankcia od 4-tisíc do 8-tisíc eur.