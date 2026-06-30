Nepríjemné prekvapenie na dovolenke pri mori: Chcete sa osprchovať? Pripravte si euro za každú minútu

ALMONT - Dovolenka v slnečnom Španielsku sa môže pre mnohých turistov nečakane predražiť o poplatky, s ktorými doteraz vôbec nepočítali. Na známej pláži Matalascañas v juhošpanielskej Andalúzii totiž v rámci pilotného projektu nasadili takzvané inteligentné sprchy. Ak zo seba chcete po kúpaní v mori zmyť soľ a piesok, musíte vytiahnuť peňaženku alebo smartfón. Novinka však medzi rekreantmi okamžite vyvolala obrovskú vlnu kritiky a pobúrenia.
Nový systém vyžaduje, aby návštěvníci pláže pred spustením vody naskenovali digitálny QR kód a zaplatili pomocou mobilu. Sprcha síce funguje aj na klasické mince, no pre turistov skrýva nepríjemný háčik. Automat na vodu totiž zásadne nevracia drobné. Informuje o tom portál Independent.
Cena za osvieženie je pritom nastavená poriadne vysoko – za jedinú minútu tečúcej vody zaplatia dovolenkári 1 euro. Situáciu navyše komplikuje fakt, že na tejto približne štyri kilometre dlhej pláži ide momentálne o jedinú funkčnú sprchu, takže ľudia prakticky nemajú na výber.
Boj proti plytvaniu vodou verzus hanba pre turizmus
Za celým projektom stojí mestský úrad v Almonte, ktorý na systéme spolupracoval s lokálnym hotelom a dvoma miestnymi inžiniermi. Hlavnou motiváciou je podľa úradov snaha o drastické zníženie spotreby a obmedzenie zbytočného plytvania pitnou vodou, s ktorým Španielsko v letných mesiacoch pravidelne bojuje. Reakcie verejnosti na sociálnych sieťach však na seba nenechali dlho čakať, dovolenkári hovoria o hanbe a ľudia sa sťažujú, že na susednej pláži Mazagon sú sprchy normálne zadarmo.
Ak sa testovací projekt s platenými sprchami v Andalúzii osvedčí, je veľmi pravdepodobné, že eurové automaty na vodu čoskoro zaplavia aj ďalšie populárne letoviská.