Geoffrey Keezer – Grammy ocenený klavirista a skladateľ prichádza na EMAfest

Medzinárodný festival EMAfest – European Music & Arts privíta vo svojom programe ďalšiu výraznú osobnosť svetového jazzu. Do Bratislavy mieri Geoffrey Keezer, americký klavirista, skladateľ a držiteľ ocenenia Grammy za najlepšiu inštrumentálnu kompozíciu.
Keezer získal Grammy v roku 2023 za skladbu Refuge, ktorá potvrdila jeho výnimočné postavenie medzi súčasnými jazzovými autormi. Počas svojej kariéry spolupracoval s legendami ako Art Blakey, Benny Golson, Roy Hargrove, David Sanborn, Wayne Shorter, Diana Krall, Sting, Christian McBride či Chris Botti a patrí k najvšestrannejším klaviristom svojej generácie.
Na EMAfeste sa predstaví v projekte MEZZO spolu s britským saxofonistom Timom Garlandom, taktiež držiteľom Grammy. Ich spoločný program je postavený na dlhoročnej hudobnej spolupráci, virtuozite a originálnom zvukovom svete, v ktorom sa stretáva moderný jazz, komorná hudba a improvizácia.
Významným momentom jeho návštevy Slovenska je aj umelecké prepojenie s Milo Suchomelom. Grammy ocenenému skladateľovi a klaviristovi sa páči Suchomelova tvorba, čo vyústilo do spoločného nahratia duetu skladby Only You Can Whisper, Benny a tiež sólovej klavírnej verzie tej istej kompozície . Ide o výnimočnú umeleckú spoluprácu, ktorá spája dve silné autorské osobnosti.
Z verejných zdrojov túto kompozíciu a nahrávku podporil Fond na podporu umenia.
„Prítomnosť Geoffa Keezera na EMAfeste je pre nás veľkou cťou. Je to umelec, ktorý spája brilantnú techniku, kompozičnú invenciu, úctu k jazzovej tradícií a hlboký hudobný príbeh. Jeho koncert bude jedným z vrcholov festivalu,“ uvádza zakladateľ festivalu Milo Suchomel.
Geoffrey Keezer si navyše zahrá aj niekoľko skladieb spolu s Milom Suchomelom v špeciálnom projekte venovanom majstrovi a jazzovej ikone Bennymu Golsonovi- Tribute To Benny Golson. Publikum sa môže tešiť na hudobný večer plný virtuozity, emócie a hlbokého umeleckého odkazu.
Jubilejný 15. ročník EMAfestu prinesie do Bratislavy špičkových interpretov súčasného jazzu, world music a medzinárodných projektov.
Festival sa uskutoční 10. októbra vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.Vstupenky sú dostupné v predpredaji na Predpredaj.sk.
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