Bude sa konať už 18. ročník udeľovania ocenení Slovenka roka: Odvysiela ho STVR

BRATISLAVA - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) odvysiela v piatok 26. júna priamy prenos z galavečera Slovenka roka 2026, ankety, ktorá zviditeľňuje ženy podieľajúce sa na raste a dobrom mene Slovenska. Projekt v jeho 18. ročníku ocení v deviatich kategóriách uznávané odborníčky v oblasti umenia, zdravotníctva, vedy, športu, vzdelávania, ale aj ženy, ktoré venovali svoju energiu charite a pomoci iným. Informovala PR manažérka Juliána Nemčíková.
Galavečer so začiatkom o 20.30 h bude STVR prenášať na televízne obrazovky z priestorov Slovenskej filharmónie v bratislavskej Redute, kde budú odovzdané ocenenia deviatim dámam za prínos pre rozvoj Slovenska. „Anketa Slovenka roka vstupuje do 18. ročníka s noblesou tradície a energiou dneška. Každoročne prináša príbehy Sloveniek, ktoré premenili talent, prácu a odvahu na konkrétne hodnoty a posúvajú svoje prostredie dopredu,“ uvádza verejnoprávny vysielateľ k projektu postavenému na prepojení verejnosti a odbornej selekcie. Podnety prichádzajú od čitateľov - mená šikovných žien zo svojho okolia navrhujú ľudia, ktorí poznajú ich prácu, výsledky aj postoje. Následne ich posudzuje odborná komisia, ktorá nominácie vyberá do finálnej zostavy.
„Všetkým nominovaným dámam držím palce. Keď žena popri rodinných povinnostiach zvláda prácu naplno a dosahuje v nej úspechy, je to niečo výnimočné. Teším sa na piatkový večer, keď budú môcť diváci spoznať aj osobnosti, ktoré nie sú až také známe širšej verejnosti, no pre Slovensko toho urobili veľmi veľa,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková, ktorá je členkou nominačnej komisie ankety Slovenka roka.
Bohatý kultúrny program
Ako ďalej avizuje verejnoprávny vysielateľ, diváci sa môžu tešiť na bohatý kultúrny program plný zaujímavých vystúpení. Večerom bude sprevádzať moderátorská dvojica Kristína Kucianová a Ľubomír Bajaník. Galavečer obohatia vystúpeniami Janoska Bros, operná speváčka Terézia Kružliaková, hudobník Ondřej Gregor Brzobohatý, mladý talent Lima Prágerová, muzikálový herec Lukáš Pišta, Riverpark Dance School a Folklórny súbor Podpoľanec.
Výnimočné Slovenky sú nominované v kategóriách: Biznis a manažment, Šport, Médiá a komunikácia, Veda a výskum, Vzdelávanie, Podpora mladých talentov, Umenie a kultúra, Zdravotníctvo, Charita, Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre Slovensko a Absolútna Slovenka.