Poplach v Brne! Pri stanici našli predmet pripomínajúci nevybuchnutú muníciu

(Zdroj: x/PolicieCZ)
BRNO - Česká polícia evakuovala okolie hlavnej železničnej stanice v Brne. Počas prác na neďalekej stavbe totiž našli predmet pripomínajúci nevybuchnutú muníciu. Cestujúci aj vodiči v okolí musia počítať s obmedzeniami.Informuje portál Noviny.cz a iDnes.cz
„Nález munície z druhej svetovej vojny obmedzil život v centre Brna. Na stavenisku pri vlakovej stanici objavili predmet pripomínajúci leteckú bombu. Policajti uzavreli okolie nálezu a na miesto už mieri pyrotechnik,“ informovala polícia na sieti X.
Evakuovaný musí byť perimeter v rozsahu 300 metrov od miesta nálezu. Týka sa to stoviek ľudí, najmä z okolitých bytov a obchodov. Prevádzka stanice bola pozastavená, avšak výzva na evakuáciu sa podľa polície budovy netýka.