Európa pritvrdzuje: Slovensko sa pridalo k výzve na zriaďovanie migračných centier mimo EÚ

BRUSEL - Celkovo 19 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska sa v piatok podpísalo pod spoločný list, ktorý predložili Európskej rade s výzvou, aby sa zasadila o dosiahnutie dohody s tretími štátmi, v ktorých by mohli vzniknúť centrá pre nelegálnych migrantov deportovaných z územia EÚ. Zriadenie takýchto centier mimo územia Únie umožňuje reforma migračnej politiky, ktorú v stredu schválil Európsky parlament a ešte ju musí schváliť Rada Európskej únie, informuje osobitný spravodajca.
V liste, ktorý iniciovali dánska premiérka Mette Frederiksenová a predsedníčka talianskej vlády Giorgia Meloniová, sa zdôrazňuje potreba dosiahnuť konkrétne výsledky a „čo najskôr začať uskutočňovať riešenia založené na spolupráci s tretími krajinami“. „Musíme naplno využiť nové možnosti a byť pripravení účinne riešiť všetky zostávajúce prekážky, aby sme zabezpečili implementáciu týchto nových riešení,“ uvádza sa v dokumente. „Sme presvedčení, že toto je najefektívnejší spôsob, ako narušiť obchodné modely prevádzačov, odstrániť motiváciu na nelegálnu migráciu do Európy a zabezpečiť návrat osôb, ktoré nemajú zákonné právo na pobyt v Európe,“ uvádza sa v liste.
Podpísaní lídri pripomenuli, že v tejto veci už spolupracuje napríklad Taliansko s Albánskom. „Vyzývame členské štáty, ktoré majú záujem, aby hľadali takéto riešenia a nadviazali spoluprácu s potenciálnymi partnermi. Vyzývame tiež Komisiu, aby naďalej podporovala členské štáty v týchto snahách, a to aj finančne,“ uviedli v liste.