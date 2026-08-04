Žena omylom vyhodila miliónový žreb: Smetiari viac ako deň prehľadávali tony odpadu

Rím 4. augusta (TASR) - Zamestnanci talianskej spoločnosti zaoberajúcej sa likvidáciou odpadu zachránili zo zberného kontajnera výherný žreb v hodnote jedného milióna eur, ktorý jeho majiteľka omylom vyhodila. Po tom, čo si svoj omyl uvedomila, požiadala smetiarov o pomoc pri jeho hľadaní. Žreb sa im po viac ako jednodňovom prehľadávaní odpadkov podarilo nájsť neporušený. informovala v utorok agentúra AFP.
Žena, ktorá vždy vsádzala na rovnaké čísla spojené s milovanou osobou, si v nedeľu išla skontrolovať žreb do miestneho obchodu v juhotalianskom regióne Apúlia. Terminál na kontrolu žrebov jej však „oznámil“, že výhru nie je možné vyplatiť, pretože menší predajcovia môžu vyplácať iba menšie výhry. Neuvedomila si preto, že vyhrala jackpot. Keď jej člen rodiny doma oznámil, že jej pravidelne tipované čísla vyhrali, vrátili sa do obchodu. Žreb však už skončil v odpade, ktorý medzitým odviezlo smetiarske vozidlo.
Výherkyňa požiadala o pomoc spoločnosť SANB. Pracovníkom sa podarilo identifikovať vozidlo, ktoré odpad odviezlo, a zastaviť ho. Následne ho viac ako deň prehľadávali v špecializovanom zariadení. „Medzi odpadkami bol aj ústrižok, ktorý sme hľadali, a ktorý bol zázrakom stále v jednom kuse,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Roberto Nicola Toscano. Keď výherkyni oznámil, že žreb našli, „od dojatia sa rozplakala“.
Spoločnosť SANB je organizáciou financovanou z verejných zdrojov, takže náklady na prehľadávanie odpadu by v konečnom dôsledku znášali daňoví poplatníci. Výherkyňa sa preto zaviazala uhradiť všetky dodatočné náklady spojené s hľadaním žrebu.