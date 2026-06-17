Memorandum USA-Irán: Hizballáh ho označil za víťazstvo Teheránu, región čakajú nové rokovania a napätie

BEJRÚT - Vodca libanonského militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v stredu vyhlásil, že memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe je veľkým víťazstvom iránskeho ľudu a vyzval libanonskú vládu, aby túto chvíľu využila a z juhu krajiny vyhnala izraelské sily. Informuje o tom agentúra AFP.
Opätovne kritizoval priame rokovania libanonskej vlády s Izraelom. Podľa neho by mali byť striktne limitované na otázky vzájomnej bezpečnosti a hlavným cieľom Bejrútu by mala byť obnova svojej suverenity. „Rokovania s izraelským nepriateľom by sa mali začínať a končiť pri otázkach vzájomnej bezpečnosti... a žiadny návrh pod záštitou odzbrojenia (Hizballáhu) neprejde, keďže ide o izraelský recept na to, ako si všetko prisvojiť a zničiť krajinu,“ deklaroval Kásim.
Libanonský prezident Džúzíf Awn v stredu uviedol, že rokovania s Izraelom vo Washingtone nesúvisia s dohodou medzi USA a Iránom, ktorej cieľom je ukončiť konflikt na Blízkom východe. „Dostali sme záruky a trváme na tom, že Libanon je v rámci rokovaní nezávislý, hoci podporujeme prímerie a každú krajinu, ktorá nám pomáha vrátane Iránu,“ uviedol Awn podľa vyhlásenia svojej kancelárie. „Zasahovanie do záležitostí Libanonu však nie je prípustné,“ zdôraznil. Prezident dúfa, že piate kolo rokovaní, ktoré sa uskutoční budúci týždeň, „bude pozitívnejšie, najmä vzhľadom na veľký záujem americkej vlády o Libanon“. „Libanonsky štát sa rozhoduje suverénne a po prvýkrát vedie rokovania sám, nikto nerokuje za nás,“ povedal Awn. „Uisťujem Libanoncov, že nás nikto neviaže na žiadnu inú krajinu a akékoľvek urovnanie sa udeje prostredníctvom nás, nie na náš úkor,“ dodal.
Hizballáh v pondelok poďakoval svojmu podporovateľovi Teheránu za to, že chcel zahrnúť Libanon do dohody s Washingtonom, a to napriek snahám Bejrútu. Hnutie v marci vtiahlo Libanon do vojny vypálením rakiet na Izrael a priame rokovania libanonskej vlády s Izraelom dôrazne odmieta.
Trumpova administratíva zverejnila memorandum o porozumení medzi USA a Iránom
Vysokopostavení predstavitelia americkej administratívy v stredu pre zástupcov médií zverejnili text 14-bodového memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktoré má ukončiť vojnu na Blízkom východe. Informujú o tom agentúry Reuters, DPA, AFP a AP.
Cieľom memoranda je dosiahnuť „okamžité a trvalé ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu“, uviedli predstavitelia. Strany sa jeho podpisom zaväzujú „rešpektovať vzájomnú zvrchovanosť a územnú celistvosť a zdržať sa zasahovania do vnútorných záležitostí druhej strany“. Do 60 dní sa začnú rokovania zamerané na dosiahnutie konečnej dohody, hoci táto lehota by sa mohla predĺžiť na základe vzájomného konsenzu. Do 30 dní majú Spojené štáty ukončiť námornú blokádu iránskych prístavov a znížiť vojenskú prítomnosť v regióne na predvojnovú úroveň.
Spojené štáty a Irán majú dokument oficiálne podpísať v piatok počas ceremónie v Švajčiarsku, hoci elektronicky ho podpísali už v nedeľu. Iránske ministerstvo zahraničia medzičasom naznačilo, že memorandum by mohol za USA podpísať prezident Donald Trump a za Irán prezident Masúd Pezeškiján.
Návrh memoranda podľa amerických predstaviteľov zahŕňa ustanovenie, na základe ktorého Irán súhlasí so znížením svojich zásob obohateného uránu. Jeden z bodov sa týka zabezpečenia územnej celistvosti Libanonu po útokoch Izraela proti militantnému hnutiu Hizballáh na libanonskom území.
Spojené štáty by po podpise dohody mali uvoľniť niektoré medzinárodné sankcie uvalené na Irán. Bezcolná doprava cez Hormuzský prieliv by podľa memoranda mala byť zavedená len na 60 dní a nevylučuje zavedenie poplatkov v budúcnosti. Irán by podľa dohody mohol získať prístup k fondu na obnovu vo výške 300 miliárd dolárov. Americkí predstavitelia však trvali na tom, že Spojené štáty nebudú viazané do neho prispievať.