V Saudskej Arábii sa zrútil vrtuľník: Na palube zahynulo 14 ľudí

RIJÁD - Pri páde vrtuľníka saudskoarabskej ropnej spoločnosti Aramco dnes zahynulo všetkých 14 ľudí na palube, píše agentúra SPA. Incident sa stal o 6: 00 miestneho času (5: 00 SELČ) v oblasti mesta Rás Tanúra na severovýchode krajiny. Všetky obete boli občanmi Saudskej Arábie. Úrady príčinu nešťastia vyšetrujú.
Aramco v piatok v termináli v Rás Tanúra ležiacom na pobreží Perzského zálivu obnovila nakladanie ropy na tankery, ktoré bolo kvôli vojne v regióne na takmer štyri mesiace pozastavené.
Saudská Arábia, ktorá je najväčším svetovým vývozcom ropy, sa podľa agentúry Reuters snaží zintenzívniť prepravu komodity po tom, ako štáty na Blízkom východe navýšili ťažbu a vývoz ropy a zemného plynu v očakávaní uzavretia dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi.
Dohoda má trvalo ukončiť vojnu, ktorú 28. februára začali americko-izraelské údery na Irán. Teherán v reakcii začal útočiť na arabské krajiny v regióne, v ktorých majú USA vojenské základne. Útoky cielili aj na infraštruktúru ropného a plynárenského priemyslu, čo viedlo k uzavretiu niektorých zariadení. Iránsky režim tiež ochromil plavbu v Hormuzskom prielive, ktorým sa prepravuje značná časť ropy a plynu vyťažených v krajinách Perzského zálivu.