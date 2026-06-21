Západné sankcie Putinovi nevadia: Jeho vinárstva vyhrávajú európske súťaže!

MOSKVA - Vinárstva, ktoré médiá dlhodobo spájajú s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uspeli na jednej z najprestížnejších svetových súťaží vín. Ocenenia získali aj napriek západným sankciám a účasti producentov z okupovaného Krymu.
Medaily putovali aj k producentom z Putinovho okolia
Na medzinárodnej vinárskej súťaži Concours Mondial de Bruxelles (CMB), ktorá sa tento rok konala v Arménsku, zaznamenali výrazný úspech viaceré ruské vinárstva. Ako upozornil portál The Insider, medzi najúspešnejšími boli podniky Krinica a Usadba Divnomorskoje, ktoré sú podľa médií prepojené s okruhom ruského prezidenta Vladimira Putina.
Do súťaže sa zapojilo devätnásť ruských vinárstiev. Sedem z nich pochádzalo z okupovaného Krymu, ktorý väčšina medzinárodného spoločenstva považuje za súčasť Ukrajiny.
Napriek sankciám uvaleným na Rusko a kontroverziám okolo krymských producentov získali viaceré z týchto vinárstiev prestížne ocenenia.
Stopy vedú k luxusnému sídlu pri Čiernom mori
Podľa The Insider patria viaceré ocenené vinárstva ľuďom z najužšieho okruhu okolo Vladimira Putina. Dve z nich sú navyše priamo spájané s ruským prezidentom.
Obe sa nachádzajú v blízkosti rozsiahleho komplexu pri meste Gelendžik na pobreží Čierneho mora. Práve tam sa nachádza luxusná rezidencia, ktorú v roku 2021 zverejnil tím zosnulého opozičného lídra Alexej Navaľnyj.
Rezidencia s kasínom aj vlastným divadlom
Vyšetrovanie Navaľného spolupracovníkov v minulosti tvrdilo, že rozsiahly areál pri Gelendžiku slúži ako súkromné sídlo Vladimira Putina. Komplex mal podľa zverejnených informácií obsahovať kasíno, divadelnú sálu, kúpeľné priestory, herné miestnosti či takzvanú aquadiskotéku.
V okolí rezidencie mali postupne vyrásť aj ďalšie objekty vrátane hokejovej haly, chrámu či rozsiahlych skleníkov.
Jedno vinárstvo je otvorené verejnosti druhé len pre vyvolených
Len niekoľko kilometrov od rezidencie sa nachádza vinárstvo Krinica, ktoré The Insider označuje za jeden z najhodnotnejších vinárskych projektov v Rusku.
Jeho hodnota má podľa portálu presahovať 27 miliárd rubľov. Napriek tomu firma vykazuje vysoké straty, ktoré podľa zverejnených údajov prekročili desať miliárd rubľov. Prevádzka však pokračuje bez výrazných obmedzení a podnik údajne prijíma aj turistické skupiny.
V susedstve sa nachádza ďalšie známe vinárstvo Usadba Divnomorskoje. Na rozdiel od Krinice nie je prístupné širokej verejnosti a návštevu umožňuje len vybraným hosťom.
Súťaž patrí medzi najuznávanejšie na svete
Concours Mondial de Bruxelles patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné vinárske podujatia. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1994.
Pôvodne sa hodnotenie vín konalo výlučne v Bruseli, no od roku 2006 sa miesto konania pravidelne mení a hostia ho významné vinárske regióny naprieč Európou i ďalšími krajinami.
Práve preto sa úspechy na tejto súťaži považujú vo vinárskom svete za významné ocenenie kvality a prestíže.