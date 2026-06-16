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Putin nedostal pozvanie na rokovanie so Zelenským na G7: Kremeľ odmieta tvrdenia o stretnutí

Ruský prezident Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo)
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TASR

MOSKVA - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok odmietol tvrdenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi navrhol stretnutie na okraj summitu skupiny G7 vo Francúzsku. Podľa Peskova Putin prostredníctvom oficiálnych kanálov žiadne pozvanie nedostal, informovali na svojom webe britský denník Guardian a televízia Sky News.

„V súčasnosti medzi Kyjevom a Moskvou neexistujú žiadne oficiálne komunikačné kanály,“ vyhlásil Peskov. Zároveň zopakoval Putinov dávnejší výrok, že ak chce Zelenskyj rokovať, môže pricestovať do Moskvy.

Zelenskyj navrhol priamy rozhovor

Zelenskyj pred summitom G7 uviedol, že Putinovi ponúkol osobné stretnutie zamerané na ukončenie viac ako štyri roky trvajúcej vojny, no ruský prezident nie je podľa neho na takéto rozhovory pripravený. Začiatkom júna Zelenskyj zverejnil otvorený list adresovaný Putinovi, ktorý označil za jeden z mála spôsobov, ako sa môže obrátiť na ruského prezidenta. Navrhol v ňom priame stretnutie lídrov s cieľom ukončiť vojnu. Putin následne uviedol, že si list „prebehol očami“, no nevidí dôvod na takéto stretnutie.

Zelenskyj v pondelok povedal, že prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi navrhol, aby sa jeho stretnutie s Putinom konalo v Spojených štátoch. Zelenskyj argumentoval, že Putin by takúto ponuku na ich spoločné rokovanie „odmietal ťažšie“ ako predchádzajúci návrh na rozhovory na prebiehajúcom summite G7 vo francúzskych kúpeľoch Évian-les-Bains. Zelenskyj pricestoval do Évianu v utorok a zapojil sa do rokovania lídrov G7 o možnostiach, ako zvýšiť tlak na Moskvu a ukončiť viac ako štyri roky trvajúcu vojnu na Ukrajine.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaG7Dmitrij Peskov
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