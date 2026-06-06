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Výbuch v nelegálnej uhoľnej bani: Baníci nemali šancu prežiť

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BOGOTA - Sedem baníkov prišlo o život pri výbuchu v nelegálnej uhoľnej bani v Kolumbii, spôsobenom pravdepodobne nahromadením metánu, informuje správa agentúry AFP.

Kolumbijské úrady v piatok oznámili, že k explózii došlo vo štvrtok v obci Sutatausa v centrálnej časti krajiny. Prvá obeť bola nájdená krátko nato a v piatok boli objavené telá ďalších piatich baníkov, uviedol Národný banský úrad. Jorge Emilio Rey, guvernér provincie Cundinamarca, neskôr v príspevku na sociálnej sieti X aktualizoval počet obetí na sedem.

„Národný banský úrad vykoná príslušné vyšetrovanie s cieľom určiť presné príčiny tejto nehody,“ uviedol. Nešťastia v legálnych i nelegálnych uhoľných baniach sú v strednej Kolumbii časté, najmä pre nedodržiavanie bezpečnostných predpisov zo strany pracovníkov. V máji si dve ďalšie explózie, z ktorých jedna sa stala tiež v Sutatause, vyžiadali 13 obetí na životoch baníkov.

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