Na Slovensko sa ženú vlny BÚROK a lejakov! TU už na dnes vydali VÝSTRAHY... PREDPOVEĎ na prvý júnový týždeň

BRATISLAVA - Slovensko čaká séria búrok a výdatných zrážok. Podľa aktuálnych predpovedí bude jún štartovať dynamicky a jednotlivé fronty budú naše územie zasahovať prakticky počas celého týždňa. Výstrahy pred búrkami platia už v nedeľu podvečer.
Vo viacerých okresoch západného Slovenska treba v nedeľu poobede počítať s búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Platia od 16.45 h do 19.45 h. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy pred búrkami sa týka celého Bratislavského a Trnavského kraja. Taktiež okresov Myjava, Šaľa, Nové Zámky, Nitra a Komárno. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ uviedli meteorológovia.
Prvé zrážky už v pondelok, utorok bude pokojnejší
Už v noci na pondelok sa od západu začne nasúvať rozsiahla zrážková oblasť spojená s postupujúcim studeným frontom, informuje iMeteo.sk. Ten sa bude počas dňa vlniť nad Slovenskom a prinesie dážď, prehánky aj ojedinelé búrky. Okrem zrážok treba počítať aj s citeľným ochladením.
Po búrlivom začiatku týždňa by mal byť utorok najstabilnejším dňom. Na väčšine územia sa očakáva jasno až polooblačno, len v horských oblastiach východu sa popoludní môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky či slabá búrka.
Ďalšie vlny búrok
V stredu sa nad Slovensko dostane ďalší studený front. "V rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku so stredom severozápadne od Britských ostrovov postúpi od juhozápadu do našej oblasti studený front, ktorý sa bude nad Poľskom, Slovenskom a Maďarskom vlniť," predpovedá SHMÚ. Ten opäť vyvolá rozsiahle búrky, ktoré sa môžu objaviť prakticky na celom území. Na východe budú doznievať ešte aj vo štvrtok, zatiaľ čo západ krajiny sa začne postupne upokojovať.
Koncom týždňa sa situácia zopakuje. V piatok postúpi od západu ďalší front, ktorý prinesie ďalšiu vlnu búrok a intenzívnych lejakov. Aj tieto búrky môžu byť miestami výraznejšie.
Vyhliadka na prvé júnové dni naznačuje, že premenlivé a vlhké počasie bude pokračovať. Pozitívnou správou je, že očakávané zrážky by mohli konečne pomôcť zmierniť, prípadne ukončiť pretrvávajúce sucho na mnohých miestach Slovenska.