MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje ľudí: Očakáva sa masívny ruský útok

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zopakoval v sobotu večer svoje varovanie pred novou vlnou ruských leteckých útokov veľkého rozsahu. Informovala o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.

21:45 Zelenskyj dnes večer vyzval ľudí, aby reagovali na varovania pred náletmi. Očakáva sa masívny ruský útok.

20:30 Lukašenko hovorí, že Bielorusko má na muške „hlavný“ cieľ na Ukrajine. Alexander Lukašenko tiež bagatelizoval schopnosti ukrajinských vojsk umiestnených pozdĺž bieloruských hraníc a označil ich za „delové krmivo“.

17:38 Ukrajinské drony kontrolujú vzdušný priestor nad ruskými logistickými trasami v okupovanej Luhanskej oblasti, uviedol 3. armádny zbor. „Luhansk, Starobiľsk, Alčevsk, Brianka a Kadiivka sú teraz pod kontrolou bezpilotných lietadiel (UAV) 3. armádneho zboru,“ povedal brigádny generál Andrii Biletskyj.

15:25 Ukrajinská armáda v nedeľu uviedla, že jej drony zasiahli sklad ropy v juhoruskej Rostovskej oblasti a prečerpávaciu stanicu na ropovode v Kirovskej oblasti stovky kilometrov od frontovej línie. Informuje správa agentúry AFP.

13:48 Nemecko posiela nový systém IRIS-T na Ukrajinu, kým Kyjev čelí ďalšiemu ruskému masovému útoku. Ruské sily vypustili viac ako 2 300 útočných dronov, takmer 1 560 navádzaných leteckých bômb a 108 striel za posledný týždeň, podľa prezidenta Volodymyra Zelenského.

11:25 5 mŕtvych, 37 zranených pri ruských útokoch naprieč Ukrajinou za posledný deň, pričom väčšina obetí je v Dnipropetrovskom okrese. Rusko vypustilo 229 dronov, z ktorých 212 bolo zachytených ukrajinskou protivzdušnou obranou, podľa Vzdušných síl.

10:41 Ukrajinské drony v noci na nedeľu zasiahli energetické a priemyselné ciele vo viacerých ruských oblastiach, uviedli ruskí predstavitelia. Informuje o tom agentúra Reuters.

10:13 Ukrajinská forenzná analýza trosiek balistickej rakety stredného doletu Orešnik vyvracia tvrdenia Kremľa o „najmodernejšom“ zariadení. Podľa Ukrajincov má táto zbraň už niekoľko rokov. Informujú o tom agentúry Reuters a AP.

9:15 Toto sú indikatívne odhady ruských bojových strát k 31. máju podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

7:55 Ruská saratovská ropná rafinéria bola podľa správ zasiahnutá ukrajinskými dronmi. Ukrajinská armáda uskutočnila útok dronmi na Saratovskú ropnú rafinériu v noci na 30. mája, informovali ruské kanály na sieti Telegram.

6:06 Budovu v Záporožskej jadrovej elektrárni mal zasiahnuť dron

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) je znepokojená možným zásahom budovy v Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) na juhovýchode Ukrajiny dronom. Ako oznámila v sobotu večer, jej experti umiestnení v elektrárni požiadali o prístup k tomuto miestu, informujú o tom agentúry DPA a Reuters. MAAE uviedla, že o zásahu turbínovej haly ju informovala samotná elektráreň s tým, že dron spôsobil dieru v stene tejto budovy. Ak sa informácie potvrdia, išlo by o prvý dronový útok na areál ZAES od apríla 2024. „Útočiť na jadrové objekty je ako zahrávať sa s ohňom,“ uviedol na sociálnej sieti generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi. Moskvou určené vedenie elektrárne a ruská štátna korporácia pre atómovú energiu Rosatom predtým informovali o explózii pri zásahu turbínovej haly 6. bloku ukrajinským bojovým dronom. Rosatom označil incident za úmyselný, dôkazy ale nepredložil.

Ukrajinská armáda obvinenia poprela a v stanovisku zverejnenom na sociálnych sieťach písala o pokuse o „jadrové vydieranie“ Ruska. Objasnila, že v tomto úseku frontovej línie v čase incidentu neprebiehali boje a neboli použité žiadne zbrane.

Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou elektrárňou tohto typu v Európe. Elektrinu momentálne nevyrába, ale potrebuje externé napájanie najmä na chladenie svojich reaktorov, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov odstavené. Pod kontrolou ruských jednotiek sa táto elektráreň ocitla v marci 2022, krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Odvtedy v jej okolí došlo k mnohým incidentom vrátane prerušenia napájania či ostreľovania, ktoré zvyšujú riziko jadrovej havárie.

Zelenskyj znova varoval pred rozsiahlymi ruskými útokmi

„Správa spravodajských služieb týkajúca sa možného rozsiahleho útoku zostáva platná,“ povedal Zelenskyj vo videoodkaze deň po svojej prvotnej výstrahe. Ukrajincov vyzval, aby neignorovali sirény leteckého poplachu. Zelenskyj tiež konštatoval, že ukrajinská protivzdušná obrana je v pohotovosti, priznal však problémy s dodávkami západnej pomoci pre obranu krajiny proti balistickým a riadeným strelám.

Ukrajinský líder varoval pred novou vlnou útokov Ruska aj v piatok, a to celkovo trikrát. Odvolával sa pritom na informácie od ukrajinských tajných služieb a vojenskej rozviedky. Ruská armáda spustila v piatok večer rozsiahly útok na Ukrajinu, do ktorého opäť nasadila rakety i drony. Letecký poplach vyhlásili v Kyjeve aj vo viacerých oblastiach na západe Ukrajiny, informovala ruská redakcia stanice BBC.

Rusko v pondelok oznámilo, že má v úmysle spustiť „systematické útoky“ na ciele v Kyjeve, a vyzvalo cudzincov a diplomatov v ukrajinskej metropole, aby odišli. Tieto avizované útoky Rusko prezentovalo ako odvetu na útok z minulého týždňa, ktorého terčom bola ubytovňa v Rusmi okupovanej Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Zahynulo pri ňom 21 ľudí. Ukrajina útok poprela.

