Tak toto nevyšlo! VIDEO Raketa spoločnosti Blue Origin explodovala na štartovacej rampe

WASHINGTON - Nosná raketa New Glenn americkej spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Pri incidente sa nikto nezranil. Podľa spoločnosti došlo k nezvyčajnej situácii. Informuje správa agentúry AP.
Výbuch na floridskom Myse Canaveral vo štvrtok večer miestneho času otriasol neďalekými budovami a nakrátko zafarbil oblohu oranžovými farbami. „Počas dnešného statického zážihu motorov nastala anomália,“ uviedla spoločnosť miliardára Jeffa Bezosa v krátkom vyhlásení na sieti X. Bezos vo svojom príspevku napísal, že príčina výbuchu sa zisťuje. „Bol to naozaj ťažký deň, ale opravíme všetko, čo treba, a vrátime sa k lietaniu. Stojí to za to,“ dodal.
Bezprostredne nebolo jasné, aké škody vznikli na štartovacej rampe a pozemných zariadeniach, ani ako dlho by mohla trvať ich oprava. K explózii došlo na jedinej plošine, ktorá je vybavená na štarty rakiet New Glenn. Obrovskú raketu, ktorú vyvinula a prevádzkuje firma Blue Origin, v apríli uzemnili po tom, čo pre poruchu motora vysadila komunikačný satelit na nesprávnu obežnú dráhu. Bol to len tretí let rakety, ktorú chce spoločnosť využívať na vynášanie modulov na Mesiac pre americkú vesmírnu agentúru NASA. New Glenn sa pri svojom prvom lete v januári 2025 dostala priamo do vesmíru.