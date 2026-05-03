Štát sa zbavuje majetku pod Tatrami: TANAP ponúka na predaj veľký pozemok za lákavú cenu!

KEŽMAROK - Ak uvažujete o investícii v blízkosti Vysokých Tatier, toto môže byť príležitosť pre vás. Správa Tatranského národného parku (TANAP) zverejnila ponuku na predaj pozemku v obci Mlynčeky, ktorý sa predáva formou elektronickej aukcie.
Pozemok s celkovou rozlohou 1 728 m², ktorý sa nachádza v okrese Kežmarok (katastrálne územie Mlynčeky), ponúka správca prostredníctvom elektronickej aukcie. Ide o parcelu „C“ registra s identifikačným číslom 101002, parcelné číslo 367/1, vedenú ako ostatná plocha.
Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do elektronickej aukcie, musia zložiť stanovenú zábezpeku vo výške 2 500 eur na účet Štátnej pokladnice. Správca si zároveň vyhradzuje právo od ponuky v prípade potreby odstúpiť.
Vzhľadom na lukratívnu lokalitu priamo pod Vysokými Tatrami možno predpokladať, že o túto parcelu bude medzi investormi a záujemcami o rekreačné pozemky značný záujem. Primeraná cena bola stanovená na 26 200,00 eur.