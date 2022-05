Začiatky známeho herca: Prostitúcia za drogy!

LONDÝN - Už ako 16-ročný sa vybral do Londýna, aby sa stal hercom. Po rokoch Rupert Everett priznal, že v britskej metropole sa živil prostitúciou - za sex dostával peniaze a drogy.

Rupert Everett sa narodil 29. mája 1959. Keď mal 16 rokov, jeho rodičia súhlasili, aby sa išiel vzdelávať do Londýna. Aby prežil v meste a na umeleckej škole, pracoval ako prostitút za peniaze a drogy. Túto informáciu herec prezradil v rozhovore pre US magazín v roku 1997.

Verejnosť si ho prvý raz všimla v roku 1981 v divadelnej hre Another Country, o tri roky neskôr sa objavil aj vo filmovej verzii.

Zahral si vo filmoch ako Šialenstvo kráľa Juraja, Svadba môjho najlepšieho priateľa, Zamilovaný Shakespeare, Sen noci svätojánskej, Ďalšia správna vec, Aké je dôležité mať Filipa, Hviezdny prach či Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej.

Diváci ho videli v seriáloch Vzdialené vrcholky hôr, Nebezpečné známosti, Koniec prehliadky, Traja mušketieri, Meno ruže...

Galéria fotiek (3) Rupert Everett a Julia Roberts

Zdroj: TriStar Pictures

Rupert Everett sa netají tým, že je homosexuál. V minulosti to ale pokladal v hereckej brandži za pomerne priťažujúce. Ako jeden z mnohých si túžil zahrať Jamesa Bonda. "To sa nikdy nestane. Nikdy. Ani za miliardu rokov," povedal mrzuto Everett pre nemecký magazín TV Spielfilm.

"Bol by som vynikajúcim Bondom a strašne rád by som tú úlohu prevzal po Piercovi Brosnanovi. Ale menujte mi jediného gaya, ktorý hral hlavnú úlohu v nejakom americkom trháku," dodal trpko. "Faktom zostáva, že som gay a to je jediné, čo hollywoodskych režisérov zaujíma," citovala z rozhovoru agentúra TASR.